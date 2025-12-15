Sie warnen Puderbacher Senioren vor Schockanrufen

Viele ältere Menschen haben ein höheres Sicherheitsbedürfnis als jüngere. Das merken auch die Seniorensicherheitsberaterinnen in der VG Puderbach, deren Informationsangebote etwa zu „Schockanrufen“ nachgefragt sind.
Lesezeit 3 Minuten
„Rate mal, wer hier spricht!“ Wenn das Telefon klingelt und eine (vermeintlich) bekannte Stimme um finanzielle Unterstützung bittet, dann lassen sich ältere Menschen leicht in ein Gespräch verwickeln – vor allem, wenn sie einsam sind und sich über jeden Kontakt freuen.