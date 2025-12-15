Mehr Sicherheit für Ältere Sie warnen Puderbacher Senioren vor Schockanrufen Julia Hilgeroth-Buchner 15.12.2025, 15:00 Uhr

i Wichtige Aufgabe: Heike Krämer, Claudia Henneke und Ursula Kolb (von links) sind drei der fünf ehrenamtlichen "Sicherheitsberaterinnen für Seniorinnen und Senioren" in der VG Puderbach (auf unserem Foto fehlen Gabi Palmen und Doris Weigel). Die ausgebildeten Referentinnen kennen sich bestens mit den Gefahren aus, denen ältere Menschen ausgesetzt sind. Dafür findet auch Karl Hauck (Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste) lobende Worte. Julia Hilgeroth-Buchner

Viele ältere Menschen haben ein höheres Sicherheitsbedürfnis als jüngere. Das merken auch die Seniorensicherheitsberaterinnen in der VG Puderbach, deren Informationsangebote etwa zu „Schockanrufen“ nachgefragt sind.

„Rate mal, wer hier spricht!“ Wenn das Telefon klingelt und eine (vermeintlich) bekannte Stimme um finanzielle Unterstützung bittet, dann lassen sich ältere Menschen leicht in ein Gespräch verwickeln – vor allem, wenn sie einsam sind und sich über jeden Kontakt freuen.







Artikel teilen

Artikel teilen