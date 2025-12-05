Gesichter des Karnevals Sie schafft dem KC Rot-Blau Niederbreitbach eine Bühne Justin Buchinger 05.12.2025, 07:00 Uhr

i Ohne sie wäre es nicht so bunt. Tina Kurtscheidt ist die Bühnendekorateurin des KC Rot-Blau Niederbreitbach. Justin Buchinger

Ohne sie wäre die Bühne des KC Rot-Blau Niederbreitbach bei der Kappensitzung ziemlich karg. Jedes Jahr baut Tina Kurtscheidt die Bühnenbilder für die Sitzungen des Vereins - auch als sie selbst Prinzessin war.

Ohne Tina Kurtscheidt wäre die Sitzung des KC Rot-Blau Niederbreitbach wohl nicht so bunt. Seit mehr als 20 Jahren gestaltet die Hausenerin die Dekoration für dessen Bühne, passend zu den karnevalistischen Hoheiten und ihrem Motto.Es sei eine Familientradition, die sie von ihrem Vater geerbt habe, erklärt die 46-Jährige.







