Das Regency-Zeitalter wurde bei „One Day as a Royal“ auf Schloss Arenfels lebendig. Das Event kam so gut an, dass die Eventagentur überlegt, die Zeitreise in die Bridgerton-Ära zum festen Angebot zu machen. Im September ist die zweite Auflage.
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Auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen konnten im Juni auch Bürgerliche einen Tag lang das Leben bei Hofe erleben. Bei „One Day as a Royal“ machten sich rund 100 Teilnehmer, die aus ganz Deutschland angereist waren, stilecht, in opulenten Roben, auf eine Reise in die Welt der höfischen Gesellschaft.