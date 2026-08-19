Event auf Schloss Arenfels
Sich einen Tag lang wirklich königlich fühlen
Die Gäste bei „One Day as a Royal“ hatten sich viel Mühe mit ihren Roben gegeben.
Die Gäste bei „One Day as a Royal“ hatten sich viel Mühe mit ihren Roben gegeben.
Sabine Nitsch

Das Regency-Zeitalter wurde bei „One Day as a Royal“ auf Schloss Arenfels lebendig. Das Event kam so gut an, dass die Eventagentur überlegt, die Zeitreise in die Bridgerton-Ära zum festen Angebot zu machen. Im September ist die zweite Auflage.

Lesezeit 3 Minuten
Auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen konnten im Juni auch Bürgerliche einen Tag lang das Leben bei Hofe erleben. Bei „One Day as a Royal“ machten sich rund 100 Teilnehmer, die aus ganz Deutschland angereist waren, stilecht, in opulenten Roben, auf eine Reise in die Welt der höfischen Gesellschaft.
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