Event auf Schloss Arenfels Sich einen Tag lang wirklich königlich fühlen Sabine Nitsch 19.08.2026, 10:00 Uhr

i Die Gäste bei „One Day as a Royal“ hatten sich viel Mühe mit ihren Roben gegeben. Sabine Nitsch

Das Regency-Zeitalter wurde bei „One Day as a Royal“ auf Schloss Arenfels lebendig. Das Event kam so gut an, dass die Eventagentur überlegt, die Zeitreise in die Bridgerton-Ära zum festen Angebot zu machen. Im September ist die zweite Auflage.

Auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen konnten im Juni auch Bürgerliche einen Tag lang das Leben bei Hofe erleben. Bei „One Day as a Royal“ machten sich rund 100 Teilnehmer, die aus ganz Deutschland angereist waren, stilecht, in opulenten Roben, auf eine Reise in die Welt der höfischen Gesellschaft.







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