Der Jahrsfelder Markt ist einer der größten Jahrmärkte in der Region. Unter neuer Führung lockte auch die 336. Auflage viele Besucher nach Straßenhaus.

Noch’n Gedicht, frei nach Heinz Erhardt. Das dürften sich auch die drei neuen Jahrsfelder Marktmeisterinnen in Straßenhaus gedacht haben, als sie die Großveranstaltung auch offiziell eröffneten. Doch vor beziehungsweise zwischen den Reimen gab es einen großen Blumenstrauß inklusive Dankesworte für die bisherige Marktleiterin Barbara Mertgen. Ulrike Müller, Theodora Lippemeier und Hanna Mertgen waren bei der 336. Runde des Jahrsfelder Markts jedenfalls die Macherinnen vor, während und dann wohl auch nach der Veranstaltung.

„Wir drei wollen Bewährtes erhalten, neue Ideen einbringen und vor allem eines sicherstellen: dass der Jahrsfelder Markt ein Ort bleibt, an dem Menschen zusammenkommen, sich begegnen und gemeinsam feiern“, gaben Müller und Lippemeier (Lehrerin Hanna Mertgen war beruflich verhindert) den zahlreichen Gästen im rappelvollen Festzelt mit auf den Weg. „Lassen Sie uns heute die Vielfalt genießen, das bunte Treiben, die Musik, die Düfte, die Gespräche, das Lachen. All das macht unseren Markt besonders. All das wäre nichts ohne die vielen helfenden Hände im Hintergrund – dafür gebührt euch allen ein Dankeschön.“

Ortsbürgermeister Holger Drees war es vorbehalten, die lange Liste der Ehrengäste vorzustellen. MdB Ellen Demuth und MdL Lana Horstmann kommen genauso wie der Kreisbeigeordnete Philipp Rasbach und die zahlreichen Ortsbürgermeister gern zur Eröffnung, ebenso Vertreter der Wirtschaft, ob von der Raiffeisenbank oder der Sparkasse. „Und ganz besonders möchte ich unseren Verbandsbürgermeister Hans-Werner Breithausen begrüßen“, so Drees weiter. „Für ihn ist es leider sein letzter offizieller Markt. Hans-Werner, du bist natürlich auch in Zukunft immer ein gern gesehener Gast, nicht nur bei der Markteröffnung.“

Die Kindertagesstätte aus Waldbreitbach hatte im Rahmen der Eröffnung mit einem „Gute-Laune-Song“ die Stimmung angeheizt. Werner Eul (an der Musikmaschine) und Kathrin Paul-Hanisch (am Mikrofon) sorgten musikalisch für Stimmung.

Schon etwas vor der eigentlichen Eröffnung hatten die meisten Standbetreiber Vollzug gemeldet und boten ihre Waren an. Andrea Hardt aus Roßbach war zum ersten Mal dabei. Sie produziert seit Jahren leckeren Obstessig, da kam dann die Idee auf, diesen auch einmal auf den Märkten anzubieten.

Ute und Stefan Herzog aus Anhausen sind auf dem Jahrsfelder Markt eigentlich schon alte Hasen. „Seit 20 Jahren sind wir bereits dabei“, sagt Ute Herzog, die sich gemeinsam mit ihrem Mann auf Mützen und andere Geschenk- und Gebrauchsartikel spezialisiert hat. „Wobei unser Hauptaugenmerk eigentlich auf den Weihnachtsmärkten liegt. Hier sind wir aus Tradition und weil es eben vor der Haustür liegt.“

i Es gab viel zu sehen und zu probieren, auch kulinarisch. Jörg Niebergall

Das Angebot ist groß und reicht von kleinen Geschenkartikeln über Haushaltswaren bis hin zu Kleidungsstücken aller Art. Wer es dann lieber kulinarisch mag: Frische Brotspezialitäten, Softeis, Imbissvariationen und vieles mehr vertreiben schnell den kleinen Hunger.