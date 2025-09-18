MVZ Galeria Med schließt Seniorenzentren in Neuwied verlieren Versorgungsarzt 18.09.2025, 20:00 Uhr

i Die MVZ Galeria Med ist der Vertragsarzt mehrerer Senioren- und Pflegeheime in Neuwied und der Region. Falls die Praxen zum 1. Oktober schließen, verlieren die Bewohner ihre hausärztliche Betreuung. Jörg Niebergall

Mit der angekündigten Schließung der MVZ Galeria Med werden viele Menschen ohne Hausarzt dastehen. Das gilt auch für die Bewohner der Seniorenzentren in Neuwied und der Region, die Kooperationsverträge mit dem Unternehmen hatten.

Mit dem Insolvenzantrag und der für den 1. Oktober angekündigten Schließung des MVZ Galeria Med verlieren viele Menschen ihren Hausarzt, auch wenn noch nicht feststeht, ob das Aus alle der acht Standorte betrifft. Ein besonderes Problem ist es für Pflege- und Seniorenheime der AWO Rheinland und der Korian-Gruppe in Neuwied.







