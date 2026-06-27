Kunst und Kultur im Alter
Seniorentag aus Sicht der VG Linz ein „voller Erfolg“
"Feier-Brass", das Jugendorchester des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Leubsdorf, trat beim Seniorentag der VG Linz auf dem
"Feier-Brass", das Jugendorchester des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Leubsdorf, trat beim Seniorentag der VG Linz auf dem Linzer Marktplatz auf.
Joscha Wölbert/VG Linz

Seit dem Jahr 2007 organisiert der Seniorenbeirat der VG Linz einen Seniorentag. Die diesjährige Veranstaltung stand unter dem Motto „Kunst und Kultur“. Das Fazit der VG fällt durchweg positiv aus.

Lesezeit 2 Minuten
Die Verbandsgemeinde (VG) Linz blickt sehr zufrieden auf den Seniorentag Mitte Juni zurück. Aus Sicht der VG war er ein „voller Erfolg“. Der im Jahr 1999 gegründete Seniorenbeirat der VG Linz organisiert seit dem Jahr 2007 die Veranstaltung. Er gilt als das Sprachrohr für Menschen ab 60 Jahren.

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