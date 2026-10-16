Neuwieder Gremium zieht Bilanz Seniorenbeirat will weiter gegen Altersarmut vorgehen Viktoria Schneider 16.10.2026, 09:00 Uhr

i Hans Joachim Heckmann (von links), Sabine Goldapp, Rüdiger Olschewski, Brigitte Neumann und Edmund Röttgen engagieren sich gemeinsam mit anderen Freiwilligen seit zwei Jahren im Seniorenbeirat Neuwied. Melanie Lange/Stadt Neuwied

Fehlende Supermärkte, sinkende Renten und rasante digitale Entwicklungen: Rentner sehen sich heute mit vielen Problemen konfrontiert. Damit es für ältere Menschen in Neuwied besser läuft, kämpft der aktuelle Seniorenbeirat seit nunmehr zwei Jahren.

Rund 20.000 Senioren leben in Neuwied – etwa 30 Prozent der Bevölkerung ist somit älter als 60 Jahre. Sie alle bringen ihre eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Sorgen mit. Um die kümmert sich der städtische Seniorenbeirat, der seit zwei Jahren in seiner jetzigen Zusammensetzung aktiv ist.







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