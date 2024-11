Senioren-Team packt in Erpel aktiv mit an

Erpel. Es gibt immer einiges zu tun in Erpel. Nicht alles kann der ohnehin viel beschäftigte Bauhof leisten. Also hat sich eine Gruppe von Erpelern gedacht: „Wir packen selbst an.“ Das neue Senioren-Aktiv-Team hat sich vorgenommen, immer da im Einsatz zu sein, wo der Gemeinde entweder Geld oder auch Arbeitskräfte fehlen. „Wir würden uns freuen, wenn viele Leute, Männer und Frauen, nicht nur Senioren, mitmachen“, sagt Initiator Heribert Siebertz, der schon das Erpeler Wahrzeichen, das Neutor, in Eigenregie zusammen mit einem Freundeskreis aus rüstigen, handwerklich versierten Herren im Ruhestand über Jahre restaurierte.