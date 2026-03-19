Senden bis ins Altenheim Senioren greifen in Neuwied zum Podcast-Mikrofon Viktoria Schneider 19.03.2026, 05:00 Uhr

i Andreas Fischer (von links), Brigitte Neumann und Hans Poredda kümmern sich mit Herzblut um den Seniorenpodcast der Deichstadt. Sieben Folgen sind schon online, bald sollen neue folgen. Viktoria Schneider

Der Opa, der gerne Podcast hört? Das gibt es wohl immer häufiger, sagt das Team hinter dem Format „Neuwieder Gespräche“. Bei ihnen stehen Themen, die die ältere Generation betreffen, im Vordergrund. Ganz nach dem Motto: Von Senioren für Senioren.

Podcasts gelten gemeinhin als Sprachrohr der jungen Generation. Egal ob Finanztipps, True-Crime-Formate oder Comedyshows: Millionen von Menschen haben sie mittlerweile in ihren Alltag integriert. Aber dass sie nicht nur etwas für die Generation Z sind, zeigt der Podcast vom Seniorenbeirat der Stadt Neuwied.







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