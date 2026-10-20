Für besonderes Engagement Seit 51 Jahren aktiv: Engerser erhält DRK-Ehrenzeichen Viktoria Schneider 20.10.2026, 10:00 Uhr

i Norbert Meurer ist mit viel Herzblut beim Deutschen Roten Kreuz aktiv – und das schon seit mehr als fünf Jahrzehnten. Viktoria Schneider

Praktisch sein ganzes Leben hat Norbert Meurer beim Deutschen Roten Kreuz verbracht. Für dieses Lebenswerk erhielt der 66-Jährige aus Engers nun das Ehrenzeichen, die höchste offizielle Auszeichnung des Verbandes. Ganz überraschend, wie er sagt.

Im Ortsverein vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Neuwied-Engers gibt es keinen, der ihn nicht kennt: Norbert Meurer engagiert sich schon seit 51 Jahren bei der Hilfsorganisation. In seiner langen Karriere war er bereits Rettungssanitäter, Zugführer, Ausbilder, Bereitschaftsleiter und Landesdelegierter.







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