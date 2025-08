Als Marcel de Lugt seinen Vater zum ersten Mal auf den Neuwieder Wochenmarkt begleitet hat, war er gerade mal elf Jahre alt. Das war im Jahr 1975. Nach der Schule war für den Jungen Mitarbeit am Blumenstand seines Vaters angesagt. „Das war für mich ganz selbstverständlich, und es hat mir von Anfang an Spaß gemacht“, sagt der Händler, der in diesem Sommer sein 50-jähriges Jubiläum als Markthändler feiern kann.

Sein Vater hatte einige Zeit als Fahrer von Blumen-Lkw gearbeitet und die dabei entstandenen Kontakte für eine Selbstständigkeit als Markthändler genutzt. Es gab viel zu tun, und Sohn Marcel und seine Geschwister halfen selbstverständlich mit. „Damals war der Markt noch auf dem Marktplatz – und viel größer als heute. Je nach Jahreszeit war praktisch der ganze Platz voll mit Ständen“ erinnert sich de Lugt.

Zu der Zeit hatten die Kinder noch an jedem zweiten Samstag Unterricht. An den anderen beiden half Marcel seinem Vater, der vom Wohnort in Heimbach-Weis aus damals auch andere Märkte bediente – unter anderem in Engers und in Niederbieber.

Mit 21 Jahren trat Marcel dann die Nachfolge seines Vaters an. Der eröffnete an gleich zwei Standorten stationäre Blumengeschäfte und hatte so keine Zeit mehr für die Wochenmärkte. „Mir hat es immer viel Freude bereitet, die Kunden zu betreuen und immer an verschiedenen Orten zu arbeiten. Ich wollte mir nie etwas anderes vorstellen“, sagt de Lugt mit seinem charmanten holländischen Akzent.

Ohne Umzug gäbe es den Wochenmarkt nicht mehr

Nicht nur der Markt in Neuwied hat sich über die Jahrzehnte hinweg massiv verändert. Damals boten noch viele Bauern aus der Region ihre Erzeugnisse an, und für viele Haushalte war es selbstverständlich, einen Großteil ihres Bedarfs auf dem Markt zu decken. „Das nahm dann immer mehr ab und wurde kleiner. So kam es dann auch vor etwa 20 Jahren zu der Entscheidung, mit dem Markt auf den Luisenplatz umzuziehen“, sagt de Lugt. Mit dem ist er zufrieden; er glaubt, dass es den Neuwieder Markt ohne diesen Umzug heute nicht mehr geben würde.

De Lugt bedient an seinem Stand, an dem sich frische Blumen in hoher Qualität finden, viele Stammkunden und Stammkundinnen. Einige davon begleiten ihn tatsächlich schon über die gesamten 50 Jahre hinweg. Mit viel Sachverstand und einem Gespür für schöne Arrangements stellt er auch für diejenigen Sträuße zusammen, die keine klare Vorstellung haben, wie die aussehen sollen.

Seine vier Kinder haben ihn zwar auch gelegentlich unterstützt, das Geschäft möchte aber keiner übernehmen. „Es ist auch sehr anstrengend. An manchen Tagen stehe ich zehn Stunden am Stand, und vorher muss ich ja Ware besorgen, einladen und anreisen“, sagt der Händler. Und am Abend gebe es auch noch einiges zu tun.

Ans Aufhören denkt Marcel de Lugt trotzdem nicht. Als ihm Oberbürgermeister Jan Einig kürzlich zum Jubiläum gratulierte, habe er ihm erklärt: „Ich kannte jemanden, der über 60 Jahre auf dem Wochenmarkt gearbeitet hat. Den will ich auf jeden Fall noch übertreffen.“ Viele Blumenkäufer freuen sich darüber.