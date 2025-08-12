Wenn am Sonntag, 17. August, der FV Engers in Oberwerth gegen Eintracht Frankfurt antritt, sitzt Manfred Brachtendorf aus Engers unter den Zuschauern. Der 79-Jährige ist das „Gedächtnis“ des Vereins – und dessen keramischer Botschafter.

Große Gegner hat der FV Engers nie gescheut. Zum dritten Mal erreicht er die erste Runde im Spiel um den DFB-Pokal und tritt am Sonntag, 17. August, gegen Eintracht Frankfurt an. Hinter den Kulissen sorgen seit Jahrzehnten viele helfende Hände dafür, dass alles funktioniert und klappt. Einer von ihnen ist Manfred Brachtendorf, das Gedächtnis des FV Engers, der natürlich im Stadion live dabei sein wird – wie seit mehr als 70 Jahren bei fast jedem Spiel seines Vereins.

„Ein bisschen verrückt muss ich schon sein“, attestiert sich der Engerser selbst im Gespräch mit dem Pressesprecher des Vereins. Rund 30 Prozent seiner Lebenszeit habe er wohl auf den FV Engers investiert. „Die hätte ich natürlich auch irgendwie anders nutzen können“, überlegt der 79-Jährige, kommt aber schnell zum Schluss, dass schon alles richtig war: „Ich komme vom Verein nicht los, und ich will es auch gar nicht.“

„Ich weiß gar nicht, wie oft ich die damals gelesen habe.“

Manfred Brachtendorf zur Festschrift zum 50-jährigen Vereinsjubiläum

Doch wo kommt die Leidenschaft her? Die Antwort findet sich in einer Pressemitteilung des Vereins. Manfred Brachtendorf wird 1946, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, geboren. Mit zehn Jahren tritt er dem Fußballverein bei. „Wir waren damals eine Clique von Freunden, zu der auch Heinz Keuler, Günther Scherhag und Werner Kaufung gehörten“, zählt er Namen von Männern auf, die, wie er, heute zu den Vereinsurgesteinen zählen.

Natürlich kickt der junge Werner selbst. Von Anfang an interessiert ihn aber auch die Geschichte des Vereins. Endgültig Feuer fängt er, als 1957 die Festschrift zum 50-jährigen Vereinsjubiläum erscheint. „Ich weiß gar nicht, wie oft ich die damals gelesen habe. Es hat mich einfach fasziniert“, sagt er und erinnert an die stolze Geschichte des Klubs.

1952 dem FCK eine Heimniederlage zugefügt

Daran, dass die Engerser insgesamt fünf Jahre lang in der Oberliga spielten. Daran, dass Engers in den Jahren bis zur Gründung der Bundesliga 1963 der kleinste Ort war, der es in diese damals höchste Spielklasse schaffte. Und daran, dass es der FVE war, der dem späteren Deutschen Meister aus Kaiserslautern 1952 als einzige Mannschaft eine Heimniederlage zufügte. „Was die damals geleistet haben, ist schon unglaublich“, findet Brachtendorf.

Dann jedoch läuft es rund um den Wasserturm sportlich weniger gut. 1977 ist der Verein schließlich „am absoluten Tiefpunkt“ angelangt, wie Brachtendorf es formuliert. Abstieg in die A-Klasse. „Ganz Engers war in Depression“, sagt er. Der Engerser beschließt, Verantwortung zu übernehmen, und wird das, was man heute „Teammanager“ nennt. Ein Begriff, der ihn abwehrend die Hände heben und erzählen lässt, dass die Verhandlungen mit den Spielern doch nicht wirklich seine Sache waren. „Ich war sehr froh, dass es dann Heinz Keuler übernommen hat. Er war der richtige Mann“, betont er.

Doch der bescheidene Engerser kann sich auch anders für seinen Klub engagieren. So schafft der gelernte Modelleur und Designer über Jahrzehnte hinweg das Bühnenbild für den beliebten Sportlerball, organisiert das Turnier um den Wasserturmpokal maßgeblich mit. Vor allem beginnt er in dieser Zeit, systematisch praktisch jeden Schnipsel über den FVE zu sammeln. Damit wird Brachtendorf zum Gedächtnis des Vereins. Von 1977 an hat er für jedes Jahr einen dicken Ordner angelegt mit Zeitungsartikeln, Tabellen, Todesanzeigen.

Bis heute hat er fast 50 solcher Mappen erstellt. Nur zwei sind verloren gegangen, als sie im Rahmen des 100-jährigen Vereinsjubiläums Teil einer Wanderausstellung waren. „Ich hab immer für die Historie gekämpft“, sagt Brachtendorf. „Man soll nicht in der Vergangenheit leben, aber man soll sie auch nicht vergessen. Es ist doch irgendwie wichtig“, findet er und bedauert, dass viele Traditionsvereine aus der Region im Laufe der Jahre einfach von der Bildfläche verschwunden und praktisch vergessen worden sind.

Doch Brachtendorf schafft auch selbst Erinnerungsstücke. Seit dem 80-jährigen Vereinsjubiläum 1987 fertigt er zu besonderen Anlässen Wassertürme aus Keramik an, beliebte Sammlerstücke. Und noch früher – als der Verein 1980 „endlich“ die A-Klasse wieder verlassen kann – beginnt er, Medaillen aus Keramik anzufertigen und an die jeweiligen Protagonisten zu verteilen. Nicht immer ist das ohne Risiko. So erzählt er mit einem Schmunzeln, dass er zweimal eine Kollektion still und heimlich in die Tonne wandern lassen musste. Der angepeilte Aufstieg hatte eben doch nicht geklappt.

Abgeschreckt hat ihn das aber nie. Die Tradition führt er bis heute zu jedem Aufstieg und Pokalsieg fort. „Klar, es gibt auch Leute, die sagen: ,Lass mich doch mit dem alten Kram in Ruhe.‘ Aber ich höre auch immer wieder von ehemaligen Spielern, dass sie ihre Plaketten seit 40 Jahren im Wohnzimmer hängen haben“, freut sich Brachtendorf und weiß, dass sie vielen mehr bedeutet als die offizielle Medaille.

Auch für das Spiel in der ersten Runde um den DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt am 17. August hat der Engerser besondere Andenken aus Keramik vorbereitet, wie schon 2020 gegen den VfL Bochum und 2022 gegen Arminia Bielefeld. Als Gastgeschenk soll nun die 2025er-Edition überreicht werden, an die Spieler und auch an DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Für das Spiel am Sonntag in Oberwerth hofft der 79-Jährige, dass die Jungs von FV Engers da ganz gut mitspielen. Und über ein, zwei Tore würde er sich riesig freuen, schiebt Brachtendorf schmunzelnd hinterher.