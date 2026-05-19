Neuwieder Schaustellerfamilie 
Seit 1870 sorgen Meyers für strahlende Kirmesgesichter
Der Neuwieder Schausteller Herbert Meyer (links) und sein Sohn Herbert Meyer junior sind auch in diesem Jahr wieder mit ihrem Au
Der Neuwieder Schausteller Herbert Meyer (links) und sein Sohn Herbert Meyer junior sind auch in diesem Jahr wieder mit ihrem Autoscooter auf der Heddesdorfer Pfingstkirmes vertreten.
Daniel Dresen

Die Heddesdorfer Pfingstkirmes feiert ihr 150. Jubiläum. Noch etwas länger gibt es den Betrieb der Schaustellerfamilie Meyer in Neuwied. Heute führt Herbert Meyer das Unternehmen. Die Kirmes ist für ihn seit über 40 Jahren ein „Heimspiel“. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Heddesdorfer Pfingstkirmes gilt als das größte Volksfest am Mittelrhein. In diesem Jahr feiert sie bekanntermaßen ihr 150-jähriges Bestehen. In all den Jahrzehnten fast immer auf der Kirmeswiese vertreten, ist die Neuwieder Schaustellerfamilie Meyer.

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