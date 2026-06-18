Seit 1926 gibt es den Verein Haus & Grund Neuwied, seit 20 Jahren gehört die heutige Vorsitzende Ellen Grünewald zum Vorstand. Mit ihr werfen wir einen Blick zurück auf eine Erfolgsgeschichte, die bis heute andauert.
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Beraten, unterstützen und gemeinsam Lösungen finden: Seit 100 Jahren vertritt der Verein Haus & Grund Neuwied die Interessen privater Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in der Region. Das ist ein guter Grund, um am 26. Juni das Jubiläum mit einem großen Festakt in der Abtei Rommersdorf zu feiern.