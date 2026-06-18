Vorsitzende Ellen Grünewald Seit 100 Jahren berät Haus & Grund Neuwieder Eigentümer Regine Siedlaczek 18.06.2026, 05:00 Uhr

i Ellen Grünewald, Vorsitzende von Haus & Grund Neuwied ist seit mehr als 20 Jahren im Vorstand des Ortsvereins aktiv. Ellen Grünewald

Seit 1926 gibt es den Verein Haus & Grund Neuwied, seit 20 Jahren gehört die heutige Vorsitzende Ellen Grünewald zum Vorstand. Mit ihr werfen wir einen Blick zurück auf eine Erfolgsgeschichte, die bis heute andauert.

Beraten, unterstützen und gemeinsam Lösungen finden: Seit 100 Jahren vertritt der Verein Haus & Grund Neuwied die Interessen privater Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in der Region. Das ist ein guter Grund, um am 26. Juni das Jubiläum mit einem großen Festakt in der Abtei Rommersdorf zu feiern.







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