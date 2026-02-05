Windpark im Maischeider Land Seiler begrüßt Windkraft in der VG Dierdorf Justin Buchinger 05.02.2026, 18:00 Uhr

i Die SGD Nord hat den Bau von acht Windrädern im Maischeider Land genehmigt. (Symbolfoto) Uwe Anspach. picture alliance/dpa

Die SGD Nord hat den Bau von acht Windrädern im Maischeider Land genehmigt. Bis zu achtzehn weitere Windräder sollen im Windpark entlang der A3 entstehen. Das sagt der Dierforfer VG-Chef Manuel Seiler zur Genehmigung und zur Kritik.

„Wir als Verbandsgemeinde begrüßen die geplanten Windkraftanlagen“, sagt Manuel Seiler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Dierdorf zur Genehmigung von acht Windrädern bei Großmaischeid, den ersten im Kreis Neuwied.Die Gemeinde sei froh, die Flächen zur Verfügung zu stellen und so zur Energiewende beitragen zu können.







