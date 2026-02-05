Windpark im Maischeider Land
Seiler begrüßt Windkraft in der VG Dierdorf
Die SGD Nord hat den Bau von acht Windrädern im Maischeider Land genehmigt. (Symbolfoto)
Die SGD Nord hat den Bau von acht Windrädern im Maischeider Land genehmigt. (Symbolfoto)
Uwe Anspach. picture alliance/dpa

Die SGD Nord hat den Bau von acht Windrädern im Maischeider Land genehmigt. Bis zu achtzehn weitere Windräder sollen im Windpark entlang der A3 entstehen. Das sagt der Dierforfer VG-Chef Manuel Seiler zur Genehmigung und zur Kritik.

Lesezeit 1 Minute
„Wir als Verbandsgemeinde begrüßen die geplanten Windkraftanlagen“, sagt Manuel Seiler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Dierdorf zur Genehmigung von acht Windrädern bei Großmaischeid, den ersten im Kreis Neuwied.Die Gemeinde sei froh, die Flächen zur Verfügung zu stellen und so zur Energiewende beitragen zu können.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedEnergie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren