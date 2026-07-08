Schau zu Edith Oellers-Teuber
Sehnsuchtsorte im Schloss Arenfels
Maria Oellers (links), die Tochter von Edith Oellers-Teuber, und Galerist Hans-Gerd Herder zeigen die Werke der Künstlerin im Sc
Maria Oellers (links), die Tochter von Edith Oellers-Teuber, und Galerist Hans-Gerd Herder zeigen die Werke der Künstlerin im Schloss Arenfels.
Schwamborn Simone. Simone Schwamborn

Im Schloss Arenfels öffnen sich Edith Oellers-Teubers „Sehnsuchtsorte“ – Bilder voller Mythen und Erinnerungen. Gehängt von ihren Kindern, laden die Malereien und Zeichnungen zu Entdeckungen im Rheinland, in Irland, Italien und Turkmenistan.

Lesezeit 1 Minute
„Sehnsuchtsorte“ lautet der Titel einer Bilderschau mit Werken von Edith Oellers-Teuber, die an diesem Freitag im Schloss Arenfels eröffnet wird. Im ersten Stock des Schlosses befindet sich die Kunstgalerie von Hans-Gerd Herder, die Malereien und Zeichnungen von Sehnsuchtsorten zeigt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren