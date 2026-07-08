Schau zu Edith Oellers-Teuber Sehnsuchtsorte im Schloss Arenfels Simone Schwamborn 08.07.2026, 19:00 Uhr

i Maria Oellers (links), die Tochter von Edith Oellers-Teuber, und Galerist Hans-Gerd Herder zeigen die Werke der Künstlerin im Schloss Arenfels. Schwamborn Simone. Simone Schwamborn

Im Schloss Arenfels öffnen sich Edith Oellers-Teubers „Sehnsuchtsorte“ – Bilder voller Mythen und Erinnerungen. Gehängt von ihren Kindern, laden die Malereien und Zeichnungen zu Entdeckungen im Rheinland, in Irland, Italien und Turkmenistan.

„Sehnsuchtsorte“ lautet der Titel einer Bilderschau mit Werken von Edith Oellers-Teuber, die an diesem Freitag im Schloss Arenfels eröffnet wird. Im ersten Stock des Schlosses befindet sich die Kunstgalerie von Hans-Gerd Herder, die Malereien und Zeichnungen von Sehnsuchtsorten zeigt.







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