Bei der diesjährigen Landesmeisterschaft im Kunstflug überzeugte in der Sportsman-Klasse Luca Bierbrauer aus Oberbieber die Jury. Doch der Rheinland-Pfalz-Meister soll nicht sein letzter Titel bleiben – der 24-Jährige will im Wortsinn hoch hinaus.

„Den gewissen Respekt darf man einfach nie verlieren“, sagt Luca Bierbrauer, wenn er auf seine Leidenschaft, das Segelfliegen, angesprochen wird. „Aber selbst mit jeder Menge Erfahrung, man darf sich niemals zu sicher sein und sich niemals überschätzen. Aber wie sagt man unter uns Piloten? Der gefährlichste Weg ist immer der zum Flughafen“, schmunzelt er.

Dabei geht der 24-jährige Oberbieberer nicht einfach so mit seinem Segelflugzeug in die Luft. Zuletzt begeisterte er mit Loopings, Kurven und anderen Figuren die Jury bei der Landesmeisterschaft im Kunstflug und holte sich auf dem Flugplatz Friesener Warte in der Nähe von Bamberg den Titel eines Rheinland-Pfalz-Meisters in der Sportsman-Klasse (Einsteiger). Zudem erlangte er erfolgreich das Leistungsabzeichen Segelkunstflug in Silber.

i Luca Bierbrauer aus Neuwied in seinem eigenen Flieger Jörg Niebergall

Seit rund zehn Jahren ist das Segelfliegen die große Leidenschaft des studierten Elektrotechnikers. „Und fast hätte ich meine Leidenschaft zum Fliegen auch zum Beruf gemacht“, sagt Bierbrauer. „Doch nach dem Abi kam Corona, der Markt für Piloten war voll, und da habe ich mich für ein Studium entschieden.“ Das hält den gebürtigen Neuwieder aber nicht davon ab, nahezu jedes freie Wochenende auf dem Flugplatz in Dierdorf-Wienau zu verbringen.

Dort steht seit 2024 sein eigenes Fluggerät, eine Pilatus PC11 (B4), mit der er bei den Meisterschaften auch geflogen ist. „Wenn du allerdings die ganz großen Erfolge erreichen willst, reicht mein Flieger nicht mehr aus“, so Bierbrauer. „Der hat ja auch schon fast 50 Jahre auf dem Buckel. Die neueren Maschinen sind da einfach besser.“

„Kunstfliegen ist dann schon etwas anders als das ganz normale Segelfliegen.“

Luca Bierbrauer, Rheinland-Pfalz-Meister in der Sportsman-Klasse

Bei den Titelkämpfen in Bayern galt es, in einer dreidimensionalen Box mit 1000 Metern Kantenlänge die Fähigkeiten im Segelkunstflug unter Beweis zu stellen. Eine vierköpfige Fachjury bewertete die Flüge, wobei das korrekte und vollständige Abfliegen des vorgegebenen Programms, die Einhaltung der Flugbox sowie die Präzision von Richtungen, Radien, Geschwindigkeiten und Abständen der Figuren entscheidend waren.

Die Piloten mussten Beschleunigungskräfte von minus drei G bis plus sechs G aushalten. „Kunstfliegen ist dann schon etwas anders als das ganz normale Segelfliegen“, sagt Bierbrauer. „Und die Anspannung vor dem Start ist da dementsprechend etwas größer.“

i Luca Bierbrauer aus Neuwied (rechts) mit dem Vorsitzenden Marvin Ramseyer und seinem Vereinskameraden Quirin Dahlmann (links). Jörg Niebergall

Doch obwohl die Piloten stets allein mit einer Seilwinde in die Luft „katapultiert“ werden, ist das Segelfliegen bei Weitem kein Einzelsport. „Der Teamgedanke steht jederzeit im Mittelpunkt“, sagt Marvin Ramseyer, der seit 2022 Vorsitzender des Luftsportvereins Neuwied ist, und fügt hinzu.: „Nicht nur, dass es Leute bedarf, um in die Luft zu kommen.“ So seien auch gleich fünf Vereinskameraden mit dabei gewesen, als er sich den Augen der Jury stellte. „Ohne die Unterstützung geht das auch nicht“, sieht sich nicht nur Bierbrauer als Teamplayer.

Wobei: Nach dem Wettkampf ist auch bei den Segelfliegern vor dem nächsten Wettkampf. Am kommenden Wochenende, 8. bis 10. August, sind gleich fünf Mitglieder des Vereins bei der „Vintage Aerobatic World Championship“ auf dem Gelände des Oldtimer-Flugplatzes Bienenfarm, westlich von Berlin. Ob es für einen Neuwieder zum WM-Titel reicht?

Luca Bierbrauer schaut dabei auch schon ins nächste Jahr. Nachdem er in der Sportsman-Klasse seine ersten Fußabdrücke hinterlassen und ganz oben auf dem Treppchen gestanden hat, möchte er nun in der nächsthöheren Klasse (Advance) seine Kunststücke präsentieren. Noch geht das mit seinem aktuellen Flieger.

Danach dürfte es aber knifflig werden, den Anforderungen der Jury gerecht zu werden. „Alle, die da starten, haben entweder einen Sponsor oder können sich die benötigten Fluggeräte selbst beschaffen“, sagt Bierbrauer. „Aber selbst, wenn man es finanzieren kann, gibt es derweil nur rund 30 Segelflugzeuge dieser Art, und die sind alle in Privatbesitz und wohl unverkäuflich.“

Wer Interesse am Segelfliegen hat, kann sich an den Luftsportverein Neuwied wenden, am besten per E-Mail an info@lsv-neuwied.de (Flugplatz Dierdorf-Wienau).