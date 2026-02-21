In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Markus Seemann tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 4 – Neuwied für die Partei Bündnis 90/Die Grünen an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Seemann in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.

Was müssen die Wählerinnen und Wähler über Sie als Politiker wissen? Was sind Ihre Eignung, Motivation und Zielvorstellung für die Aufgabe im neuen Landtag?

Ich stehe für eine Politik, die zuhört, verbindet und verlässlich handelt. Als Sozialarbeiter und Familienvater kenne ich die Herausforderungen vieler Menschen aus eigener Erfahrung. Ich weiß, wie wichtig gute Bildung, soziale Sicherheit und faire Chancen sind. Meine Motivation ist es, Politik nicht vom Schreibtisch aus zu machen, sondern gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort Lösungen zu entwickeln. Im Landtag will ich mich besonders für starke Kitas und Schulen, gute Arbeitsbedingungen im sozialen Bereich, wirksamen Klimaschutz und lebenswerte Kommunen einsetzen. Mein Ziel ist ein Rheinland-Pfalz, in dem Kinder beste Startchancen haben, Familien unterstützt werden und ökologische Verantwortung mit sozialer Gerechtigkeit verbunden wird. Dafür arbeite ich engagiert, sachlich und mit Ausdauer.

Bitte geben Sie ein paar persönliche Informationen.

Wohnort: Neuwied-Niederbieber; Geburtsdatum 18. September 1990; Familienstand: verheiratet, drei Kinder; berufliche Ausbildung: seit 2023 Studium der Sozialen Arbeit (B.A.), voraussichtlicher Abschluss im Frühling 2026; Beruf derzeit: Mitarbeiter im Integrationsfachdienst; politischer Werdegang: Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen seit 2021; Stadtratsmitglied; Fraktionsgeschäftsführer; Vorstandsmitglied im Ortsverband Neuwied.

Welche Herausforderung in Rheinland-Pfalz muss in den ersten 100 Tagen einer neuen Landesregierung sofort angegangen werden, und wie bringen Sie sich dabei ein?

Die größte Herausforderung ist die angespannte Situation in Kitas, Schulen und Pflege. Wir brauchen sofort mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen und Entlastung vor Ort. Ich setze mich für ein Sofortprogramm für Bildung und Soziales ein und bringe die Perspektive der Familien und Fachkräfte aus meinem Wahlkreis ein.

Was läuft aus Ihrer Sicht im rheinland-pfälzischen Bildungssystem aktuell schief, und wie wollen Sie die Probleme konkret lösen?

Lehrkräftemangel, zu große Klassen und zu viel Bürokratie belasten Schulen. Inklusion und Digitalisierung sind oft unzureichend ausgestattet. Ich will mehr multiprofessionelle Teams, bessere Ausbildung und Anreize für Lehrkräfte sowie verlässliche IT-Strukturen und weniger Verwaltungsaufwand.

Welche Koalition wird Rheinland-Pfalz nach der Wahl regieren, und wer wird sie anführen?

Ich setze auf eine stabile, progressive Koalition mit starken Grünen, die Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Bildung in den Mittelpunkt stellt. Ziel ist eine Regierung, die mutig gestaltet und von einer überzeugenden, zukunftsorientierten Persönlichkeit angeführt wird.

Warum braucht es gerade Sie im neuen Landtag, und für welche drei politischen Anliegen aus Ihrem Wahlkreis wollen Sie sich unmittelbar nach der Wahl einsetzen?

Ich verbinde soziale Verantwortung mit ökologischer Zukunftspolitik. Ich setze mich zuerst für bessere Ausstattung von Kitas und Schulen, den Ausbau klimafreundlicher Mobilität und mehr Unterstützung für Familien und Pflege ein.

Warum ist Ihr Wahlkreis der schönste in Rheinland-Pfalz?

Mein Wahlkreis verbindet lebendige Gemeinden, engagierte Menschen und vielfältige Natur. Hier zeigen Ehrenamt, Vereine und Nachbarschaft, wie Zusammenhalt funktioniert. Diese Mischung aus Lebensqualität, Innovation und Heimatverbundenheit macht ihn besonders.

Alle Angaben stammen von Markus Seemann.

Kontakt zum Kandidaten

Markus Seemann (Bündnis 90/Die Grünen)

Wahlkreis 4 (Neuwied)

Landesliste: Platz 38

E-Mail: frag@ markusseemann.de

Instagram: www.instagram.com/seemann_neuwied﻿