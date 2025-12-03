Sechs Kinder verletzt: Auto nimmt Schulbus die Vorfahrt

Ein 83-jähriger Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in Neustadt einem Schulbus die Vorfahrt genommen. Der Busfahrer konnte mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Doch sechs Schüler erlitten im Bus leichte Verletzungen.
Ein Schulbus mit 36 Grundschulkindern war am Dienstag in Neustadt unterwegs, als der Busfahrer gegen 13.40 Uhr im Bereich der Wiedtalstraße plötzlich eine Vollbremsung einleiten musste. Ein 83-jähriger Autofahrer hatte nach Auskunft der Polizeiinspektion Straßenhaus die Vorfahrt des Schulbusses missachtet.