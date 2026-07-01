Prozess aus Neuwied endet Sechs Jahre Haft: 18-jähriger wegen Mord verurteilt Viktoria Schneider 01.07.2026, 17:52 Uhr

i Der junge Mann aus der Ukraine wurde jetzt am Landgericht Koblenz zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Alexander Thieme-Garmann

War es Mord, Totschlag – oder doch Notwehr? Nachdem am Landgericht Koblenz allerlei Argumente vorgelegt wurden, erwartet einen jungen Ukrainer nun eine lange Haftstrafe, nachdem er im Herbst einen Mann in Neuwied mit einem Messer tödlich verletzte.

Am Ende urteilte das Landgericht Koblenz sogar strenger als von der Staatsanwaltschaft gefordert: Der 18-jährige Ukrainer, der im vergangenen Jahr einen älteren Mann in Neuwied erstochen hat, erhielt eine Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten.







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