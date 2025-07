Warum die 103-jährige Schwester M. Ancilla Spitzlei noch heute an ihrem Glauben an Gott festhält, wie sie dem Geschehen in der Welt begegnet und was sie jungen Menschen zum Glücklichsein rät, hat sie unserer Zeitung verraten.

In einer Welt, die sich ständig im Wandel befindet, bleibt für Schwester M. Ancilla Spitzlei immer und unerschütterlich ihr Glaube. Die 103-jährige Ordensschwester hat vor 80 Jahren ihr Ordensgelübde abgelegt. Schwester Ancilla lebt heute im Mutterhaus der Franziskanerinnen auf dem Klosterberg oberhalb von Waldbreitbach.

Kindheit zwischen den Weltkriegen

Am 13. März 1863 fand in der Kreuzkapelle bei Waldbreitbach die feierliche Einkleidung von Margaretha Flesch und ihren beiden Gefährtinnen Maria Bonner und Gertrud Beißel aus Dernau statt. Dieses Ereignis markiert die Gründung der Kongregation der Franziskanerinnen der allerseligsten Jungfrau Maria von den Engeln (FBMVA) zu Waldbreitbach.

Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt Schwester Ancilla auf ein bewegtes Leben zurück. Geboren in der Nähe von Mayen, wuchs sie in einfachen Verhältnissen auf, in einer Zeit zwischen zwei Weltkriegen. In der von Unsicherheit geprägten Zeit war es der Glaube, der ihr Halt und Orientierung gab. Auch ihre Schwester war Teil eines Ordens, als sie den Franziskanerinnen beitrat. Für die Familie war es eine Entlastung, ein Kind weniger, das zu versorgen war. Im Kloster fand sie nicht nur eine sichere Umgebung, sondern auch eine geistige Heimat.

Alltag im Kloster ist Teil ihres gelebten Glaubens

Der Glaube wurde für sie zur tragenden Kraft ihres Lebens. „Wenn ich da einmal anfange, kann ich Ihnen eine ganze Latte erzählen“, sagt Schwester Ancilla. „Der Glaube an den lieben Gott, mit all seinen Eigenschaften der Barmherzigkeit, was ihm zusteht und was auch wahr ist.“ In dem mittlerweile aufgelösten Konvent in Konz absolvierte sie eine Ausbildung zur Erzieherin. Später übernahm sie innerhalb der Ordensgemeinschaft die Verwaltung der Bücherei.

i Schwester Ancilla ist noch immer politisch interessiert und hat ihren eigenen Weg, mit dem Geschehen in der Welt umzugehen: beten. Charley Burke

Der Tagesablauf im Kloster ist klar gegliedert und gibt dem Leben eine feste Struktur. Der Tag beginnt früh mit dem gemeinsamen Gebet: „Morgens um halb 8 und abends um halb 6 bete ich mit den Schwestern die Laudes. Das würde ich niemals vernachlässigen“, sagt Schwester Ancilla. „Das ist ein großer Wert für mich, in Gemeinschaft zu beten.“

Im Mutterhaus leben derzeit rund 30 Schwestern, die zum Konvent gehören. Auf dem Klosterberg sind es insgesamt 45, in der gesamten Gemeinschaft sind es 110. Trotz ihres hohen Alters nimmt Schwester Ancilla aktiv am klösterlichen Leben teil: essen, trinken, beten, der Austausch mit den Mitschwestern, all das ist Teil ihres gelebten Glaubens.

„Man muss das Positive sehen, nicht das Negative.“

Schwester Ancilla

Schwester Ancilla ist auch mit 103 Jahren noch politisch interessiert und innerlich wach. „Da bin ich bis heute hellhörig“, erzählt sie. „Zeitungen und Nachrichten werden mir langsam zu viel, aber ich verfolge das Geschehen in der Welt und in der Kirche noch immer.“ Weiter sagt Schwester Ancilla: „Der Glaube an Christus ist vielerorts verloren gegangen und geht immer weiter verloren. Was kann ich da tun? Ich kann nur beten. Und das tue ich. Beten, beten, beten, das ist meine einzige Waffe. Ich bete den ganzen Tag.“

„Glauben Sie an Christus“, sagt sie, „auch wenn Sie ihn verlassen haben, er kommt zurück zu Ihnen.“ Auch mit 103 Jahren hat Schwester M. Ancilla Spitzlei eine klare Botschaft, besonders an die jüngeren Menschen: „Die Menschen müssen wieder lernen, ihre wahren Werte zu erkennen“, sagt sie. Oft werde zum heiligen Antonius gebetet, wenn etwas verloren gegangen sei. „Aber bete nicht nur zum heiligen Antonius, wenn du etwas Materielles suchst. Bete zu ihm, dass du deine inneren Werte wiederfindest. Das ist viel wichtiger.“

Schwester Ancillas Rat für ein glückliches Leben

Wenn Schwester Ancilla auf ihr langes Leben zurückblickt, geschieht das mit Dankbarkeit: „Mich hat vieles froh gemacht“, sagt sie. „Man muss das Positive sehen, nicht das Negative. Wir sind viel zu sehr im Negativen gefangen. Es gibt so viel Schönes. Man kann schon bei einem kleinen Blümchen anfangen, sich zu freuen.“