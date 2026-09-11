Kasbach-Ohlenberg wehrt sich Schwerlastverkehr im Ort belastet die Anwohner Sabine Nitsch 11.09.2026, 10:00 Uhr

i Ein alltägliches Bild im Dorf: Der Schwerlastverkehr fährt durch Kasbach-Ohlenberg. Susanne Lux

Der Gemeinderat von Kasbach-Ohlenberg fordert ein neues Verkehrskonzept. Die Situation im Dorf könnte sich durch die Sperrung des Schmelztals 2027 noch weiter verschärfen.

. In Kasbach-Ohlenberg wächst der Unmut. „Seit Jahren rollen schwere Lastwagen durch enge Ortsstraßen, vorbei an Wohnhäusern, schmalen Gehwegen, unübersichtlichen Kurven und Engstellen, die nach Auffassung der Gemeinde längst an der Grenze des Zumutbaren liegen“, beschreibt Ortsbürgermeisterin Susanne Lux die belastende Situation.







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