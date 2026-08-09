Bei dem Zusammenstoß mit einem DRK-Fahrzeug sind am Sonntagmittag ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin auf der K19 bei Vettelschoß ums Leben gekommen. Die Polizei gibt nähere Informationen erst abends heraus – aus gutem Grund.
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Bei einem schweren Zusammenstoß von einem Motorrad und einem Kleinlaster des DRK auf der K19 an der Einfahrt zum Feuerwehrgerätehaus bei Vettelschoß sind am Sonntag, 9. August, gegen 12 Uhr zwei Menschen gestorben. Das meldet die Polizei Linz in einer Meldung am Abend.