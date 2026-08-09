Motorrad und Lkw kollidieren
Schwerer Unfall mit zwei Toten auf K19 bei Vettelschoß
Am Sonntagmittag ist ein Motorrad auf der K19 bei Vettelschoß mit einem DRK-Fahrzeug zusammengestoßen. Der Motorradfahrer und se
Am Sonntagmittag ist ein Motorrad auf der K19 bei Vettelschoß mit einem DRK-Fahrzeug zusammengestoßen. Der Motorradfahrer und seine Beifahrerin kamen bei dem Unfall ums Leben.
Andreas Winkler / Winkler TV

Bei dem Zusammenstoß mit einem DRK-Fahrzeug sind am Sonntagmittag ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin auf der K19 bei Vettelschoß ums Leben gekommen. Die Polizei gibt nähere Informationen erst abends heraus – aus gutem Grund.

Lesezeit 1 Minute
Bei einem schweren Zusammenstoß von einem Motorrad und einem Kleinlaster des DRK auf der K19 an der Einfahrt zum Feuerwehrgerätehaus bei Vettelschoß sind am Sonntag, 9. August, gegen 12 Uhr zwei Menschen gestorben. Das meldet die Polizei Linz in einer Meldung am Abend.
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