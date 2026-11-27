Guten Morgen, Kreis Neuwied Schwarzer Freitag für entspannte Einkäufe Justin Buchinger 27.11.2026, 06:00 Uhr

i Mit Angeboten und Rabatten läutet der „Black Friday“ mittlerweile auch hierzulande das Weihnachtsgeschäft ein. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Diesmal fragt sich unser Autor, warum gerade der „Black Friday“ importiert werden musste.

M üssen wir denn jede Idee aus den USA übernehmen? Heute, am „Black Friday“ („Schwarzer Freitag“) wird man im Netz und der Innenstadt mit Rabatten und Weihnachtsangeboten zugeworfen. Einen Tag nach Thanksgiving, dem amerikanischen Erntedankfest, beginnt dort am letzten Freitag im November die Weihnachteinkaufssaison – und mittlerweile auch in Deutschland.







Artikel teilen

Artikel teilen