Ein weiteres Ereignis wie die Ahrtalflut soll vermieden werden. Die Flutkatastrophe im Sommer 2021 brannte sich nachhaltig ins Gedächtnis ein. Auch die Menschen im Kreis Neuwied machen sich seitdem noch mehr Sorgen um den Hochwasserschutz. Ein wichtiges Vorhaben im Kreis ist das Millionenprojekt „Schwammlandschaft Holzbachaue“ in den Verbandsgemeinden Puderbach und Dierdorf. Die Pläne zum Vorhaben wurden vor mehr als einem Jahr im Ausschuss für Klimaschutz, Energie und Ressourcenwirtschaft im außerschulischen Lernort Linkenbach grundsätzlich vorgestellt. Nun gibt es nach längerer Wartezeit eine bedeutende Nachricht: Der Förderantrag „Schwammlandschaft Holzbachaue – Naturvernetzung“, der 2024 eingereicht und zwischenzeitlich nachgebessert werden musste, wurde vor Kurzem bewilligt. Inzwischen sind konkretere Maßnahmen bekannt, deren Umsetzung nun nach und nach erfolgen soll. In einer Videokonferenz haben Kreis-Klimaschutzmanagerin Janine Sieben und Kreis-Klimawandelanpassungsmanagerin Angelina Zahn diverse Aspekte beleuchtet.

Vorteile des Vorhabens

Generell dienen – wie es der Name bereits vermuten lässt – Schwammlandschaften dazu, viel Wasser wie ein Schwamm schnell aufzunehmen. Diese bleiben dann lange feucht, so werden Hochwasser abgeschwächt und Trockenheitsphasen reduziert. Den Flüssen und Bächen soll wieder mehr Raum gegeben werden. So fördert das Vorhaben die Biodiversität durch im Kleinen entstehende Schwammlandschaften, zudem wird der Grundwasserspiegel erhöht.

Dies passiert folgendermaßen: Je mehr ein Bach oder Fluss in die Breite gedrückt wird, desto mehr Wasser wird dem Grundwasserleiter zugeführt. Eine positive Nachricht – gerade im Hinblick auf die vergangenen Jahre in der VG Puderbach. Lange Trockenperioden haben in der jüngeren Vergangenheit, etwa 2019, bereits mehrfach dazu geführt, dass die Verwaltung in den Sommermonaten zum Wassersparen aufgerufen hat. Außerdem: „ Ein weiterer großer Vorteil für den Klimaschutz ist, dass die Schwammlandschaften durch Humusaufbau CO2 binden “, sagt Zahn.

Allgemeine Infos und konkrete Maßnahmen

Das Vorhaben „Schwammlandschaft Holzbachaue“ sieht eine hohe Förderquote vor. Laut dem entsprechenden Zuwendungsbescheid werde der Bund eine 90-prozentige Projektförderung von maximal rund 1,273 Millionen Euro bewilligen, ist der am 9. Juli erschienenen Pressemitteilung der Kreisverwaltung Neuwied zu entnehmen. Absenderin ist die vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz beauftragte Projektträgerin, die Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) gGmbH aus Berlin. Die Summe muss nicht zurückgezahlt werden. Der Eigenanteil des Kreises beträgt somit 10 Prozent, je nach Gesamtkosten sind das nach aktuellem Stand maximal rund 130.000 Euro. „Der Bevölkerungs- und Katastrophenschutz ist eines unserer vorrangigsten Themenfelder. Von unseren vorausschauenden Aktivitäten zeugen etwa die interkommunale Hochwasserpartnerschaft und unser neues Brand- und Katastrophenschutzzentrum. Da ist es konsequent, dass der Bund jetzt auch Maßnahmen wie den vorbeugenden Hochwasser- und Klimaschutz unterstützt und damit honoriert“, wird Landrat Achim Hallerbach in der Pressemitteilung zitiert.

i Im Zuge des Förderantrags „Schwammlandschaft Holzbachaue – Naturvernetzung" hatten sich Vertreter von Land, Kreis und Kommunen auch frühzeitig zur Erörterung und weiteren Abstimmung der Projektskizze an der Hölzchens Mühle in Puderbach getroffen. Jetzt kam die Bewilligung des Förderantrags aus Berlin. Thomas Herschbach (Archiv). Thomas Herschbach

Die geplante Projektzeit beträgt vier Jahre, der Bewilligungszeitraum endet am 30. Juni 2029. Dabei soll eine Schwammlandschaft mit verschiedenen Maßnahmen am Holzbach auf einer Länge von alles in allem 28 Kilometern in der VG Puderbach und der VG Dierdorf entstehen. Vielfältige Maßnahmen sind entlang der 28 Kilometer des Holzbachs vorgesehen.

Unter anderem sollen Verrohrungen aufgehoben, Feucht- und Nasswiesen sowie Au- und Galeriewälder entwickelt, Sumpfquellen wiederhergestellt oder auch Flächen entsiegelt werden. Auch sind Maßnahmen wie ein grüner Lernbereich und ein Erlebnispfad angedacht. „Ob die Maßnahmen so bleiben oder ob wir auch noch weitere definieren, sehen wir im weiteren Projektverlauf“, erklärt Janine Sieben. Auch die Landwirte, deren Flächen betroffen sind, sollen mit in das Projekt einbezogen werden. Es soll keine Flächenkonkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion geben, und die Mahd soll erfolgen dürfen. „ Die Projekte sollen mit den Landwirten zusammen entwickelt werden und die Mahd als Teil der Erhaltungspflege in den kommenden Jahrzehnten weitergeführt werden “, so Sieben. Für die Auenlandschaften gebe es besondere Geräte, um die Mahd durchzuführen.

Hintergründe und weiteres Vorgehen

Nach dem Zuschlag können nun die Stellenausschreibungen beginnen – ein Befreiungsschlag. Beispielsweise muss die Stelle des Projektleiters ausgeschrieben werden. Zukünftig geht es bei den Ausschreibungen zudem um die hydrologische Ausführungsplanung oder auch die ökologische Baubegleitung. Ein genauer Plan für die Maßnahmen soll erstellt werden, sodass diese nach und nach umgesetzt werden können. Auch Ortstermine sollen für weitere Klärungen noch stattfinden. Die beiden Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung, Sieben und Zahn, wünschen sich, dass das Vorhaben Schule macht und weitere Flächen im Kreis gefunden werden, um es nachzuahmen.