Ortsbürgermeisterwahl in Erpel
Schwager und Tentler ziehen in Stichwahl ein
Andreas Schwager (links, CDU) und Dieter Tentler (Demokratie vor Ort Erpel) stehen sich in einer Stichwahl am 29. November um da
Andreas Schwager (links, CDU) und Dieter Tentler (Demokratie vor Ort Erpel) stehen sich in einer Stichwahl am 29. November um das Amt des Ortsbürgermeisters von Erpel gegenüber.
Daniela Simon/Frank Hohmann

Die Ortsbürgermeisterwahl in Erpel hat am Sonntag keinen Sieger hervorgebracht. Dieter Tentler (Demokratie vor Ort Erpel) und Andreas Schwager (CDU) stehen sich nun am 29. November in einer Stichwahl gegenüber. Einzelbewerber Udo Gramenz ist raus. 

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Bei der Bürgermeisterwahl in der Ortsgemeinde Erpel hat am Sonntag, 8. November, keiner der drei Kandidaten mehr als die Hälfte aller gültigen Stimmen erhalten. Dieter Tentler (Demokratie vor Ort Erpel) verpasste mit 49,7 Prozent der Wählerstimmen denkbar knapp den Wahlsieg.
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