Jagdunfall in Bad Hönningen
Schuss löst sich aus Jagdwaffe: Jagdbegleiter verletzt
Beim missglückten Entladen einer Schusswaffe ist der Begleiter eines Jägers verletzt worden. Der Unfall ereignete sich bereits A
Beim missglückten Entladen einer Schusswaffe ist der Begleiter eines Jägers verletzt worden. Der Unfall ereignete sich bereits Anfang Mai in einem Jagdrevier in Bad Hönningen. (Symbolfoto)
Philipp Schulze. picture alliance/dpa

Der Jagdausflug zweier Männer in Bad Hönningen ist auf unglückliche Art und Weise geendet. Beim Entladen einer Jagdwaffe löste sich ein Schuss. Der Begleiter des Jägers wurde bei dem Unfall verletzt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt. 

Lesezeit 1 Minute
Anfang Mai endete ein Jagdausflug in Bad Hönningen laut Informationen unserer Zeitung für einen Jäger und seinen Begleiter kurz nach Mitternacht mit einem Schockmoment. Nach erfolgreicher Wildschweinjagd löste sich beim Entladen seiner Jagdwaffe im Auto ein Schuss.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren