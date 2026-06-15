Jagdunfall in Bad Hönningen Schuss löst sich aus Jagdwaffe: Jagdbegleiter verletzt Daniel Dresen 15.06.2026, 11:53 Uhr

i Beim missglückten Entladen einer Schusswaffe ist der Begleiter eines Jägers verletzt worden. Der Unfall ereignete sich bereits Anfang Mai in einem Jagdrevier in Bad Hönningen. (Symbolfoto) Philipp Schulze. picture alliance/dpa

Der Jagdausflug zweier Männer in Bad Hönningen ist auf unglückliche Art und Weise geendet. Beim Entladen einer Jagdwaffe löste sich ein Schuss. Der Begleiter des Jägers wurde bei dem Unfall verletzt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt.

Anfang Mai endete ein Jagdausflug in Bad Hönningen laut Informationen unserer Zeitung für einen Jäger und seinen Begleiter kurz nach Mitternacht mit einem Schockmoment. Nach erfolgreicher Wildschweinjagd löste sich beim Entladen seiner Jagdwaffe im Auto ein Schuss.







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