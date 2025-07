Das Timing stimmte schon mal und auch das Ende ist absehbar. Pünktlich am ersten Ferientag rollten auf dem Schulhof der Breitscheider Marienschule die Bagger an, und wenn alles nach Plan läuft, soll die Modernisierung des Schulhofs am letzten Ferientag beendet sein.

Schulprojekt lief erst Ende 2023 an

Es ist schon ein paar Jahre her, dass sich der Elternbeirat mit dem Thema Schulhofgestaltung beschäftigt hat und auch die ersten Ideen in den Raum stellte. Doch da die Finanzen der Ortsgemeinde Breitscheid, der Trägerin der Grundschule, nicht unerschöpflich sind, zwischendurch noch die Corona-Pandemie Probleme aufwarf und der Kindergarten noch mit einer Mensa auszustatten war, lief das Schulhofprojekt erst Ende 2023 an. Der Ortsbeirat beauftragte Garten- und Landschaftsbauer Niko Siebke mit der Planung. Auch einer möglichen Landesförderung stand eigentlich nichts mehr im Wege. Anträge gingen nach Mainz, die Arbeiten wurden ausgeschrieben und nun „haargenau“ terminiert.

i Schweres Gerät befindet sich derzeit auf dem Pausenhof der Marienschule in Breitscheid. Jörg Niebergall

Während der Kommunikations- und Ruhebereich rund um die Skulptur des Breitscheider Künstlers Hans Otto Lohrengel bis auf die im Herbst geplanten Baumpflanzungen eigentlich fertig ist, laufen derweil die Arbeiten im Kletter-Motorik-Bereich. Pascal Reich und Niko Weyand vom Landschafts- und Gartenbauunternehmen Börgerding aus Altenkirchen bewegen schwere Natursteinbrocken, bauen eine Umrandung und legen das Fundament für das Klettergerüst. Als letztes der drei Elemente wird dann noch eine Boulderwand befestigt.

Breitscheids Ortsbürgermeisterin Rita Viccari, ihre beiden Beigeordneten Hans-Peter Ewens und Michael Stüber sowie Ralf Börner von der Fachabteilung Bauen der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach verschaffen sich einen Eindruck vom Stand der Arbeiten.

i Der neue Kommunikations- und Ruhebereich ist bereits fertig. Hier sollen im Herbst noch Bäume gepflanzt werden, die im Sommer 2026 Schatten spenden sollen. Jörg Niebergall

Jetzt hofft die Ortsgemeinde Breitscheid, dass das Land Rheinland-Pfalz auch die zugesagten Fördergelder bewilligt. „Die Kosten belaufen sich auf 95.000 Euro“, berichtet Ortsbürgermeisterin Viccari. „Einen Großteil der Summe hat uns Mainz bereits zugesagt. Wir sind da optimistisch, dass die Unterstützung kommt.“

Mehr als 80 Kinder besuchen die Schule

Derzeit besuchen mehr als 80 Kinder in den Klassen eins bis vier die Marienschule – Tendenz steigend. Daher beschäftigt sich die Ortsgemeinde als Schulträgerin auch mit der Planung einer Zweizügigkeit der Klassen. „Entweder geht es um einen Anbau oder eine Containerlösung“, so die Ortschefin. Wenn alles nach Plan läuft, dann könnte es bereits im Schuljahr 2026/27 zwei erste Klassen geben. „Die Geburtenzahlen sind seit der Corona-Pandemie gestiegen und auch die Zahl der Neubürger ist in die Höhe gegangen“, sagt Viccari. „Wir sind aktuell in einer Machbarkeitsstudie und prüfen, was die sinnvollste Lösung ist. Anbau, Container oder vielleicht doch etwas anderes.“