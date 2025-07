Die CDU/FDP-Fraktion in Windhagen will Eltern von Grundschulkindern finanziell entlasten, indem die Ortsgemeinde die Mehrkosten beim Schulessen ab dem Schuljahr 2025/26 übernimmt. Die Idee stößt bei den Grünen im benachbarten Asbach auf Kritik.

Im April hat der Asbacher VG-Rat beschlossen, dass in den betreuenden Grundschulen sowohl das Betreuungsentgelt als auch die Kosten für das Mittagessen ab dem Schuljahr 2025/26 nach zehn Jahren steigen werden. Beim Schulessen geht es konkret um eine Steigerung von 4,40 Euro auf 7 Euro. Die Mehrkosten in Höhe von 520 Euro pro Jahr für die Verpflegung sorgen für Unverständnis bei den betroffenen Eltern – insbesondere in Windhagen. Um diese ein Stück weit finanziell zu entlasten, hat die CDU/FDP-Fraktion in der jüngsten Sitzung des Windhagener Rats den Vorschlag gemacht, dass die Ortsgemeinde die Mehrkosten übernehmen könnte. Aufgrund von Befangenheit eines Ratsmitglieds konnte nach Auskunft des CDU-Fraktionsvorsitzenden Martin Buchholz Anfang Juli allerdings kein Beschluss in Windhagen gefasst werden.

„Nun soll die VG prüfen, ob die Ortsgemeinde die Mehrkosten übernehmen darf“, berichtet Buchholz, der zudem das Amt des Zweiten Beigeordneten in der VG innehat. Von der Mehrkostenübernahme würden derzeit 116 Kinder in Windhagen profitieren. Bei sieben weiteren Kindern werde das Mittagessen bereits anderweitig bezuschusst. Buchholz ist optimistisch, dass nach der Sommerpause die VG grünes Licht gibt und der Ortsgemeinderat der Mehrkostenübernahme zustimmt, was durchaus ein Standortvorteil für Windhagen sei gegenüber anderen Ortsgemeinden.

Nach Ansicht von Buchholz habe die VG Asbach keine andere Wahl gehabt, als die Kosten an die Eltern weiterzureichen, um die betreuende Grundschule als freiwillige Leistung weiter anbieten zu können. Von den Gesamtkosten für die betreuenden Grundschulen in Höhe von 800.000 Euro jährlich übernimmt laut Buchholz die VG 700.000 Euro. Die Übernahme der Mehrkosten für das Schulessen in Windhagen könnte eine Übergangslösung sein, denn auf Landesebene gebe es Forderungen nach einem kostenlosen Mittagessen für jedes Schulkind. „Ich bin der Auffassung, dass wir als Ortsgemeinde den Eltern in Windhagen helfen können. Das könnten andere Ortsgemeinden auch“, meint Buchholz.

Asbacher Grüne befürchten zunehmenden Druck auf finanzschwache Gemeinden

Diese Meinung teilen die Grünen im benachbarten Asbach ganz und gar nicht: In einer Pressemitteilung kritisieren sie den Vorstoß der Windhagener CDU und FDP. Für die Grünen stelle sich bei dem Antrag die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit, denn nicht alle Ortsgemeinden in der VG Asbach würden über vergleichbare finanzielle Möglichkeiten verfügen wie Windhagen. „Während Kommunen wie Windhagen, Buchholz oder Neustadt solche zusätzlichen Kosten möglicherweise stemmen könnten, wäre eine solche Lösung für die finanzschwächere Ortsgemeinde Asbach kaum tragbar. Hier würden laut Schätzungen jährlich 60.000 bis 80.000 Euro zusätzlich fällig – Summen, die im Haushalt schwer aufzubringen wären“, heißt es vonseiten der Asbacher Grünen.

Grüne im VG-Rat hatten Erhöhung der Elternbeiträge abgelehnt

Mit dem Vorstoß aus Windhagen werde eine Signalwirkung erzeugt, die Druck auf andere Ortsgemeinden ausüben könnte, ebenfalls einzuspringen – obwohl die Verantwortung ursprünglich bei der VG gelegen habe. „Das ist eine Politik nach dem Motto: ,Wir kürzen auf VG-Ebene und reichen die Rechnung weiter nach unten, ohne an der sozialen Ungerechtigkeit grundsätzlich etwas zu ändern’“, bemängelt Anja Eubel-Wiegert, Mitglied der Grünen-Fraktion im Ortsgemeinderat Asbach.

Ken Marx, stellvertretender Fraktionssprecher der Grünen im VG-Rat, wirft dem Windhagener CDU-Chef Martin Buchholz und seiner Stellvertretung Caroline Brömmelhues wegen ihres Antrags „einen Mangel an Verantwortungsgefühl und Weitsicht“ vor. Die Grünen erinnern daran, dass sie die einzige Fraktion im VG-Rat gewesen sei, die im April gegen die Erhöhung der Elternbeiträge gestimmt hätte. Wenn allerdings die VG die Mehrkosten für die Betreuung und Verpflegung übernommen hätte, hätte sie im Anschluss die Ortsgemeinden über die VG-Umlage stärker zur Kasse bitten müssen, erklärt der Zweite Beigeordnete Buchholz. „Da beißt sich die Katze in den Schwanz“, so Buchholz abschließend.