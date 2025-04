Schule in Dierdorf: Zufrieden trotz Finanzierungsärger

Die Generalsanierung der Grundschule Dierdorf ist fast abgeschlossen, am Samstag ist der Tag der offenen Tür. Insgesamt herrscht eine hohe Zufriedenheit. Nur die VG Dierdorf ist nicht ganz glücklich mit der Finanzierung und kritisiert das Land.

Die Gutenberg-Schule in Dierdorf war in den vergangenen fast zwei Jahren eine Großbaustelle. So dauerte die Generalsanierung rund 21 Monate, ursprünglich vorgesehen waren 18 Monate. Schulleiterin Andrea Theisen-Welsch zeigt sich insgesamt und bezogen auf den Zeitraum zufrieden: „Es ging viel schneller, als ich befürchtet hatte.“ Vor allem aufgrund von Lieferengpässen und ausgebuchten Handwerksfirmen hatte sie sich Sorgen gemacht.

Die großen Gewerke sind nun abgeschlossen, Kleinigkeiten müssen noch erfolgen. Aber erwartungsgemäß erklärt sie auch: „Wenn man im laufenden Betrieb renoviert, muss man mit Einschränkungen rechnen.“ Auch die Verbandsgemeinde Dierdorf ist zufrieden, bloß ist sie nicht ganz glücklich in Sachen Finanzierung und kritisiert hier das Land – konkret geht es insbesondere auch um die Auszahlung der Förderung.

i Im Hauptgebäude wurde durch diese Außentreppe ein zweiter Rettungsweg geschaffen. Somit werden nun die verschärften Brandschutzauflagen erfüllt. Lars Tenorth

Entscheidung für eine Generalsanierung

Zur Historie: Im Dezember 2018 gab es eine Brandschutzbegehung, bei der am Ende ein fehlender zweiter Rettungsweg aus dem Hauptgebäude zum großen Brandschutzthema wurde. Nach ausgiebigen Überlegungen entschied sich die Verbandsgemeinde Dierdorf 2020 für eine Generalsanierung. Neben dem nötigen umfangreichen Eingriff aufgrund des zweiten Rettungsweges war auch die Bausubstanz der Schule stark in die Jahre gekommen.

In demselben Jahr begannen die ersten Planungen, und ein Förderantrag wurde an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes gestellt. Mitte 2021 erfolgte die Baugenehmigung und Ende 2021 die Zustimmung des Fördergebers zum vorzeitigen Baubeginn. Doch immer wieder mussten sich die Akteure mit Problemstellungen arrangieren: die Ausschreibung der Containeranlage oder auch eine fehlende Bausubstanz.

i Im Februar 2023 schwebten die Container ein. Lars Tenorth

Bei der Generalsanierung spielte die Containeranlage eine wesentliche Rolle. Denn um die Generalsanierung des Anbaus und auch des Hauptgebäudes vernünftig durchführen zu können, mussten einmal alle Schüler aus dem Hauptgebäude und einmal aus dem Anbau in einer Containeranlage unterrichtet werden. Nur lief es erst nicht mit der Ausschreibung im Jahr 2021. „Wir mussten die Container zweimal ausschreiben“, sagt Dierdorfs VG-Bürgermeister Manuel Seiler. Die erste Ausschreibung sei katastrophal gewesen, 2,5 Millionen Euro sollte laut Seiler allein das Aufstellen und die Miete der Container kosten – viel zu teuer.

Seiler begründet die Schwierigkeit damals mit der extremen Mangelware und damit verbundenen hohen Preisen, zum einen aufgrund der Auswirkung der Ahrtal-Flutkatastrophe und zum anderen der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften. Schließlich klappte es doch noch, am Ende lagen die Kosten für die Containeranlage laut Seiler bei rund 600.000 Euro. Zum Unterricht in den Container sagt die Schulleiterin: „Mit den Containern war es eine komfortable Situation, nahezu ohne Einschränkungen. Die Container haben wir auch für den Unterricht verwertet und beispielsweise die Maße berechnet.“

„Das Gebäude reagierte sehr flexibel auf die Temperatur.“

Dierdorfs Grundschulleiterin Andrea Theisen-Welsch

Und dann war da noch die fehlende Bausubstanz, die besonders im Anbau stark ins Gewicht fiel. „Äußerlich sah es eigentlich ganz gut aus“, erinnert sich der zuständige Bautechniker Horst Marzi von der VG Dierdorf. Doch im Innern sah es anders aus, die Dämmung war nur hauchdünn. Auch war die Konstruktion in Bezug auf das Dach und die Fenster laut Marzi so, dass eine ganze Wand herausgenommen werden musste. Mit einem Augenzwinkern war Theisen-Welsch nicht verwundert über die schlechte Dämmung im Anbau: „Das Gebäude reagierte sehr flexibel auf die Temperatur.“ Das trug am Ende auch zu Mehrkosten bei.

i Die Grundschule Dierdorf mit ihren rund 300 Schülern und die Verbandsgemeinde Dierdorf tauschten sich ständig über die Pläne der Generalsanierung aus. Einzelne Planungen wurden überarbeitet: So war dieser Raum etwa ursprünglich als reiner Computerraum vorgesehen, doch auf Vorschlag der Grundschule wurde die Wand nach hinten versetzt, um bei Bedarf einen zusätzlichen Klassenraum zu gewinnen. Lars Tenorth

Ursprünglich wurden die Kosten im Oktober 2020 für die Generalsanierung noch auf rund 3,5 Millionen Euro geschätzt. Doch Seiler erklärt, dass aufgrund der enormen Preissteigerungen in der Baubranche, die mit der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine zusammenhängen, sich die Kosten wesentlich erhöht haben. Heute spricht er bei den Gesamtkosten von rund 6 Millionen Euro.

Die Förderung des Landes liegt bei knapp 2,2 Millionen Euro. Außerdem gebe es eine Förderung des Kreises, die laut Seiler 10 Prozent der nicht gedeckten förderfähigen Kosten nach Abzug der Landesförderung beträgt. Noch könne die Kreisförderung nicht genau beziffert werden. Doch bei der Finanzierung lief bei der Förderung des Landes nicht alles glatt. Manuel Seiler zeigt sich hier verärgert.

Seiler ärgert sich über die Finanzierung

Er moniert verschiedene Punkte: So ärgert er sich über das länger andauernde Antragsverfahren und ständige Nachforderungen. Laut Seiler mussten seitens des zuständigen Architekten allein 15 Kostenneuaufstellungen gemacht werden – ein hoher Bürokratieaufwand, bei der viel Personal gebunden und Kosten verschlungen wurden, obwohl „keine goldenen Wasserhähne verbaut worden sind“.

Auch kann er nicht verstehen, warum beispielsweise die installierte Photovoltaikanlage nicht förderfähig war. Zudem kritisiert er, dass die VG Dierdorf bei dem Vorhaben sehr stark in Vorleistung gehen muss und die Förderung nur stückweise ausgezahlt werde. Das Land zahle 2025 eine Fördersumme von 210.000 Euro aus und 2026 eine Summe von 70.000 Euro: „Das tut uns weh.“

ADD reagiert auf die Kritik

Auf Nachfrage teilte die ADD grundsätzlich mit, dass die VG Dierdorf als Schulträger mit dem Antrag und der durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Koblenz erteilten Genehmigung des vorzeitigen Baubeginns vom 4. November 2021 erklärt habe, die Maßnahme vollständig vorfinanzieren zu können, da eine ausdrückliche Zusicherung der Schulbauförderung grundsätzlich nicht im Vorgriff erfolgen könne.

Als die Entscheidung für eine Generalsanierung gefallen war, gab es laut ADD Gespräche und Beratungen sowie einen Ortstermin mit den Beteiligten: „Schlussendlich konnte die Gesamtmaßnahme erst in das Landesschulbauprogramm 2024 aufgenommen werden, da insbesondere die notwendigen Unterlagen für die aufgrund der Zuwendungshöhe erforderliche baufachliche Prüfung erst am 10. Mai 2024 bei der zuständigen Struktur- und Genehmigungsbehörde Nord vollständig und prüffähig vorlagen“, so die ADD.

Zur Finanzierung erklärte die ADD: „Eine erste Bewilligung wurde mit Bescheid vom 17. Dezember 2024 in Höhe von 280.000 Euro ausgesprochen, sodass eine verbleibende Zuwendung in Höhe von 1,9 Millionen Euro in den kommenden Haushaltsjahren noch aussteht. Von der ersten Bewilligung wurden bereits 210.000 Euro ausgezahlt.“ Trotz des Finanzierungsärgers freuen sich nun alle Akteure auf den Tag der offenen Tür am 5. April, der von 12 bis 15 Uhr geht und auf dem die sanierten Räume besichtigt werden können.

Dank an Realschule Dierdorf

Schulleiterin Andrea Theisen-Welsch richtet ein großes Dankeschön an die angrenzende Nelson-Mandela-Realschule plus. Denn zwischenzeitlich stellte die Realschule vier Räume unter anderem zur Verwaltungsnutzung für die Grundschule zur Verfügung.