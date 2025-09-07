Viele Ehrengäste feiern mit der Schützenbruderschaft St. Sebastianus Rott/Wied. Es gibt einen Festumzug durch den Ort.

Im Jahr 1925 gründeten einige Männer aus den Ortsteilen Rott, Rotterheide und Wied die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Rott/Wied. In diesem Jahr feierten die Schützen das 100-jährige Bestehen ausgiebig. Viele benachbarte Schützenvereine waren ebenfalls bei den Feierlichkeiten dabei. Ehrengästen an diesem Tag waren VG-Bürgermeister Michael Christ, Philipp Rasbach als Erster Beigeordneter des Kreises Neuwied sowie die Ortsbeigeordneten Philipp Henn und Daniel Klein, Diözesanbrudermeister Hubert Mohr und Diözesanbrudermeister Toni Hoß. Bevor der Festakt in der Schützenhalle in Rott stattfand, wurden die Jubiläumsmajestäten, Königspaar Josef und Beate Dahl sowie die Jugendprinzessin Sarah Fuchshofen, Schülerprinzessin Svenja Fuchshofen und die Bambini-Prinzessin Sofia Ilchmann mit einem Festzug durch den Ort abgeholt.

Besonder Ehrung

Die musikalische Begleitung übernahmen die "Kuhlen Musikanten" Vettelschoß. Beim anschließenden Festkommers wurden Mitglieder der Schützenfamilie besonders geehrt.