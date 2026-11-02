Uralte Tradition gefeiert Schützen lassen Tradition in Niederbreitbach hochleben Jörg Niebergall 02.11.2026, 14:00 Uhr

i Schirmherr Pierre Fischer brachte gleich auch noch Geschenke mit (von links): Brudermeister Bernd Rams, Bezirksbrudermeister Klaus Wittlich, Pierre Fischer, Diözesanbundesmeister Hubert Mohr und Ortsbürgermeister Frank Jacke. Jörg Niebergall

Ehrenamt und Geselligkeit standen im Mittelpunkt, als die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft und der Bezirksverband Wied ihre Geburtstage feierten. Zusammen kommen sie auf 225 Jahre. Ein angemessener Rahmen, um auch viele Ehrenzeichen zu verleihen.

225 Jahre Schützentradition an einem Abend: Gleich zwei Geburtstage boten in Niederbreitbach Anlass, auf eine bewegte Geschichte zurückzublicken und die Gemeinschaft zu feiern. Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft besteht seit 150 Jahren, der Bezirksverband Wied seit 75 Jahren.







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