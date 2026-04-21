Abi-Feiern im Kreis Neuwied Schüler zeigen sich bei Partys verantwortungsbewusst Regine Siedlaczek 21.04.2026, 06:00 Uhr

i Hier wird ein zünftiger Abi-Ball gefeiert. Jens Wolf. picture alliance / Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Vor einigen Jahren hatten Abiturjahrgänge durchaus Schwierigkeiten, die gewünschte Veranstaltungshalle zu buchen, weil die eine oder andere Party mit negativen Begleiterscheinungen verbunden war. Dieses Problem scheint heute nicht mehr zu bestehen.

Es ist ein großer Schritt für jeden Schüler, der Beginn eines neuen Lebensabschnitts und ein guter Grund zum Feiern: das bestandene Abitur. Auch im Kreis Neuwied haben in diesem Jahr wieder zahlreiche junge Erwachsene erfolgreich ihre Prüfungen abgelegt.







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