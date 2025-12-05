Schüler versprüht Reizgas in Asbacher Schulgebäude

Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Freitagvormittag zur Konrad-Adenauer-Schule in Asbach ausgerückt. Zwei Schüler litten plötzlich unter Atemwegsreizungen, da laut Polizei in dem Schulgebäude Reizgas versprüht worden war.
Ein dummer Jungenstreich hat am Freitagvormittag dazu geführt, dass Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zur Konrad-Adenauer-Schule in Asbach ausrücken mussten. Im Schulgebäude der Realschule plus war nach Auskunft der Polizeiinspektion Straßenhaus Reizgas versprüht worden.