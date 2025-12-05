Feuerwehr- und Polizeieinsatz Schüler versprüht Reizgas in Asbacher Schulgebäude Daniel Dresen 05.12.2025, 13:15 Uhr

i Ein Schüler der Konrad-Adenauer-Schule in Asbach hat am Freitagvormittag im Schulgebäude Reizgas versprüht, was zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst geführt hat. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Ein dummer Jungenstreich hat am Freitagvormittag dazu geführt, dass Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zur Konrad-Adenauer-Schule in Asbach ausrücken mussten. Im Schulgebäude der Realschule plus war nach Auskunft der Polizeiinspektion Straßenhaus Reizgas versprüht worden.







