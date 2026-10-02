Wiedtal-Gymnasium in Neustadt
Schüler schützen Regenwald und sind für Preis nominiert
Die Nachhaltigkeits-AG des Wiedtal-Gymnasiums „Bennis Waldschützer*innen 3.0“ hat unter anderem die Patenschaft für vier Orang-U
Die Nachhaltigkeits-AG des Wiedtal-Gymnasiums „Bennis Waldschützer*innen 3.0“ hat unter anderem die Patenschaft für vier Orang-Utans übernommen. (Symbolbild)
David Hammersen. David Hammersen/dpa

120 Schüler des Wiedtal-Gymnasiums in Neustadt sammeln mit Aktionen in der Schule unter anderem Geld für Orang-Utan-Patenschaften und Baumpflanzungen. Sie sind für den Publikumspreis des Deutschen Tierschutzbundes nominiert, die Abstimmung läuft.

Lesezeit 2 Minuten
Seit 2018 engagieren sich rund 120 Schüler des Wiedtal-Gymnasiums in Neustadt für den Schutz des Regenwalds. Mit vielen Aktionen sammeln sie seitdem Geld für Baumpflanzungen und den Erhalt von Primärregenwald. Auch die Patenschaft für vier Orang-Utans gehört dazu.
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