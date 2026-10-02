120 Schüler des Wiedtal-Gymnasiums in Neustadt sammeln mit Aktionen in der Schule unter anderem Geld für Orang-Utan-Patenschaften und Baumpflanzungen. Sie sind für den Publikumspreis des Deutschen Tierschutzbundes nominiert, die Abstimmung läuft.
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Seit 2018 engagieren sich rund 120 Schüler des Wiedtal-Gymnasiums in Neustadt für den Schutz des Regenwalds. Mit vielen Aktionen sammeln sie seitdem Geld für Baumpflanzungen und den Erhalt von Primärregenwald. Auch die Patenschaft für vier Orang-Utans gehört dazu.