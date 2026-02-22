Jugend forscht in Feldkirchen Schüler gehen Gletscherschmelze und Fledermäusen nach Jörg Niebergall 22.02.2026, 11:34 Uhr

i Paul Storz, Anton Maxeiner und Paul Adams (von links) gewannen den ersten Preis in der Kategorie Geo- und Raumfahrtwissenschaften beim Regionalwettbewerb von "Jugend forscht" in Feldkirchen. Jörg Niebergall

Was können wir die Gletscherschmelze aufhalten? Und wie kann Erdbeereis lecker und zugleich gesund sein? Beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ in Feldkirchen zeigten Nachwuchsforscher ihr Können – und sahnten mehrere Preise ab.

„Süß geht immer“, muss sich der zwölfjährige Elias Olschewski von der IGS Johanna-Löwenherz gedacht haben, als er sich im Rahmen der MINT-AG mit Lehrerin Gabi Schulz mit dem Herstellen von gesundem Eis beschäftigte. Im Rahmen des Regionalwettbewerbes „Jugend forscht“ in den Räumen der Firma Lohmann in Feldkirchen servierte der Sechstklässler aus Irlich nicht nur eine leckere Erdbeer-Bananen-Variation, er „sahnte“ auch gleich noch einen der ...







