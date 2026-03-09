Im Jahr 2025 eröffnete der Unkeler Kunstverein mit dem Art Hub sein eigenes Domizil. Die Ausstellung „Schritt für Schritt“ ist der Start für den Ausstellungsreigen 2026. Dabei widmen sich die Arbeiten dem Schritt-Motiv aus diversen Perspektiven.
Mit der Ausstellung „Schritt für Schritt“ startet der Unkeler Kunstverein in den Ausstellungs- und Veranstaltungsreigen in diesem Jahr. An die 30 Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Werke aus den Bereichen bildende Kunst, Skulptur und Fotografie im neuen Kulturzentrum „Art Hub“.