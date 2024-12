Schöne musikalische Atmosphäre in Leutesdorf

Viele Vereine engagieren sich auf dem Weihnachtsmarkt in Leutesdorf.

Wenn der örtliche Musikverein Blau-Weiß wie seit nunmehr 25 Jahren am zweiten Samstag im Dezember zum traditionellen Weihnachtsmarkt mit geschmücktem Tannenbaum und unzähligen Lichterketten auf den Dorfplatz gegenüber dem Gemeindezentrum einlädt, dann sind auch rund 20 weitere Vereine und Organisationen aus dem Weinort mit von der Partie. Klar, dass die Gastgeber mit rund 30 Aktiven selbst zu den Instrumenten greifen und auch den Weihnachtsmann begeisterten (Foto). Auch kulinarisch war da alles geboten, was die Besucher glücklich machte – ob Gin, Glühwein, Punsch oder Kakao-Getränke, Erbsensuppe oder Fischspezialitäten, Kuchen oder Waffeln. Und wer noch keine passende Geschenkidee hatte, der wurde an einem der zahlreichen Stände beim Selbstgenähtem, Selbstgebasteltem, Schmuck-Accessoires und vielem mehr garantiert fündig. Wer Glück hatte, gewann einen der Preise bei der Tombola.