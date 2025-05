Immer am 1. Mai wird die Deichstadt zum Nabel der Oldtimer-Welt. Wenn die Interessengemeinschaft Young-Oldtimer Neuwied nun bereits zum 21. Treffen auf das Gelände der Firma Becker an der B42 in Neuwied-Irlich einlädt, geben sich die Besitzer der zwei- und vierrädrigen Sammlerstücke quasi die Klinke in die Hand – und locken sprichwörtlich die Massen an.

Ford T war ein Hingucker

Einer der zahlreichen Hingucker war an diesem Jahr das Ford-Modell T aus dem Jahre 1912 (2896 Kubikzentimeter, 23 PS), das auch 112 Jahre nach seiner Fertigstellung noch im schwarz-roten Original-Look zu bewundern war. Schon kurz nach der Eröffnung der Veranstaltung war das weitreichende Gelände mit mehreren Hundert Fahrzeugen belegt.

i Vor diesem Ford T versammeln sich Liebhaber alter Autos. Jörg Niebergall

Tausende von Besuchern schlenderten über den Platz, nahmen die Klassiker unter die Lupe und hatten bei herrlichem Sonnenschein genauso viel Spaß an der Sache wie die Fahrer und Fahrerinnen. Klar, dass auch die Feinschmecker auf ihre Kosten kamen.