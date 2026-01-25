Einbrecher im Kreis Neuwied Schmuck-Klau: Einbruchsopfer sprechen über Schockmoment Daniel Dresen 25.01.2026, 14:00 Uhr

i 143 Wohnungseinbruchdiebstähle hat es laut Polizei im Jahr 2024 im Kreis Neuwied gegeben und damit die meisten in allen Landkreisen im nördlichen Rheinland-Pfalz. Die Nähe zur Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen ist ein Faktor, der den Tätern bei der Flucht in die Karten spielt. dpa/Daniel Maurer. picture alliance / Daniel Maurer/dpa

Der Kreis Neuwied ist im nördlichen Rheinland-Pfalz an der Spitze, was die Zahl der Wohnungseinbruchdiebstähle angeht. Betroffene beschäftigt dieser Eingriff in die Privatsphäre noch Jahre danach. Ein Ehepaar schildert uns nun seine Erfahrungen.

Obwohl der Einbruch in ihr Haus nun schon einige Jahre zurückliegt, haben Klaus und Maria Müller (Namen von der Redaktion geändert) ihre heimischen vier Wände sicherheitstechnisch noch einmal aufgerüstet. Der Hausherr hat kürzlich Videokameras installiert, deren Aufnahmen er sich auf seinem Smartphone anzeigen lassen kann.







