Der Kreis Neuwied ist im nördlichen Rheinland-Pfalz an der Spitze, was die Zahl der Wohnungseinbruchdiebstähle angeht. Betroffene beschäftigt dieser Eingriff in die Privatsphäre noch Jahre danach. Ein Ehepaar schildert uns nun seine Erfahrungen.
Obwohl der Einbruch in ihr Haus nun schon einige Jahre zurückliegt, haben Klaus und Maria Müller (Namen von der Redaktion geändert) ihre heimischen vier Wände sicherheitstechnisch noch einmal aufgerüstet. Der Hausherr hat kürzlich Videokameras installiert, deren Aufnahmen er sich auf seinem Smartphone anzeigen lassen kann.