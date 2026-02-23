In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Jürgen Schmied tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 3 – Linz/Rengsdorf – für die CDU an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Schmied in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen

Was müssen die Wählerinnen und Wähler über Sie als Politiker wissen? Was sind Ihre Eignung, Motivation und Zielvorstellung für die Aufgabe im neuen Landtag?

Seit vielen Jahren engagiere ich mich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik. Beruflich bin ich Serviceleiter in einem großen mittelständischen Betrieb. Sowohl im Ehrenamt als auch im Berufsleben erlebe ich täglich, wo es in Rheinland-Pfalz hakt und was zeitnah in der Landespolitik verändert werden muss. Meine langjährigen Erfahrungen haben mir einen klaren Blick dafür gegeben, an welchen Stellen wir ansetzen müssen. Bildung spielt dabei eine zentrale Rolle – insbesondere die Sprachkompetenz, die entscheidend für den schulischen und beruflichen Erfolg ist. Ebenso notwendig sind spürbare Entlastungen für unsere Unternehmen. Nur mit einer starken, investitionsbereiten Wirtschaft können wir unseren Sozialstaat dauerhaft sichern. Das ist unerlässlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine stabile Demokratie.

Bitte geben Sie uns ein paar persönliche Informationen.

Jürgen Schmied, 55 Jahre, verheiratet, zwei Kinder. Abitur, Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann, Betriebswirt (VWA). Serviceleiter eines mittelständischen Betriebes. Seit 14 Jahren Fraktionsvorsitzender im Ortsgemeinderat, seit sieben Jahren Fraktionsvorsitzender im Verbandsgemeinderat, seit vier Jahren Mitglied im Kreistag. CDU-Mitglied seit 1988, aktuell stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender.

Welche Herausforderung in Rheinland-Pfalz muss in den ersten 100 Tagen einer neuen Landesregierung sofort angegangen werden, und wie bringen Sie sich dabei ein?

Eine verbindliche Sprachstandserhebung im letzten Kita-Jahr muss umgehend eingeführt werden. Gleichzeitig ist in der Grundschule eine verlässliche Unterrichtsgarantie von 8 bis 14 Uhr sicherzustellen. Zur Stärkung unserer Wirtschaft müssen Betriebserweiterungen unbürokratisch ermöglicht werden. Die medizinische Versorgung ist dauerhaft zu sichern und von der Landesregierung aktiv zu begleiten. Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ist alternativlos und dringend anzugehen.

Was läuft aus Ihrer Sicht im rheinland-pfälzischen Bildungssystem aktuell schief, und wie wollen Sie die Probleme konkret lösen?

Rheinland-Pfalz ist im Bundesvergleich leider Schlusslicht in der Bildung. Viele Jugendliche verfügen nicht über die notwendigen Grundlagen für Ausbildung oder Studium. Falsche Schwerpunktsetzungen in der Grundschule und unzureichende Deutschkenntnisse müssen dringend korrigiert werden. Gemeinsam mit Lehrkräften, Schulleitungen und Fachleuten sollen praxisnahe Konzepte erarbeitet und konsequent umgesetzt werden.

Welche Koalition wird Rheinland-Pfalz nach der Wahl regieren, und wer wird sie anführen?

Die Menschen in Rheinland-Pfalz wissen, dass ein „Weiter so“ nicht ausreicht. Ich bin überzeugt, dass Gordon Schnieder der nächste Ministerpräsident wird. Eine Koalition aus CDU, FDP und Freien Wählern wäre die beste Grundlage für den notwendigen Politikwechsel. Sollte eine Große Koalition unter CDU-Führung entstehen, werden wir auch dort wichtige Reformen entschlossen umsetzen.

Warum braucht es gerade Sie im neuen Landtag, und für welche drei politischen Anliegen aus Ihrem Wahlkreis wollen Sie sich unmittelbar nach der Wahl einsetzen?

Menschen mit Ausbildung, beruflicher Verantwortung und langjähriger kommunalpolitischer Erfahrung bringen den nötigen Pragmatismus für echte Veränderungen mit. Für meinen Wahlkreis setze ich mich besonders für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, die schnelle Sanierung der Infrastruktur und bessere Erweiterungsmöglichkeiten für unsere Betriebe ein. So stärken wir Vertrauen in politisches Handeln.

Warum ist Ihr Wahlkreis der schönste in Rheinland-Pfalz?

Als viertstärkster Landkreis in Rheinland-Pfalz bieten wir hohe Lebensqualität. Die Landschaften des Westerwalds und das Rheintal, eine gute Verkehrsanbindung, wohnortnahe Arbeitsplätze, ein lebendiges Vereinsleben und eine herzliche Willkommenskultur prägen unsere Region. „Leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen“ wird hier jeden Tag gelebt.

Alle Angaben stammen von Jürgen Schmied.

Kontakt zum Kandidaten

Jürgen Schmied (CDU)

Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf)

Landesliste: Platz 29

E-Mail: juergen.schmied@t-online.de﻿

Webseite: https://schmied-juergen.de