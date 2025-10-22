Drama in Neuwied Schlosstheater zeigt „Der Abschiedsbrief“ Rainer Claaßen 22.10.2025, 19:00 Uhr

i Julien (Ralf Bauer) ist am Boden – doch die schicksalhafte Nacht bringt seine Frau Maud (Madeleine Niesche) wieder dichter an ihn heran. Nora Zimmer/Kammertheater Karlsruhe. Kammertheater Karlsruhe

Eigentlich will der Psychoanalytiker Julien Selbstmord begehen – eigentlich. Im Laufe des Abends kommt ihm einiges dazwischen. Und schließlich stärkt sein Todeswunsch die Beziehung zu seiner Frau.

Wäre der von Ralf Bauer dargestellte Psychoanalytiker Julien in seinem Handeln konsequenter, wäre „Der Abschiedsbrief“ zu Ende, bevor das Drama richtig losgeht. In der Ausgangssituation des Stückes, das seit Freitag, 17. Oktober, im Schlosstheater Neuwied zu sehen ist, will er sich mithilfe eines Stricks das Leben nehmen.







