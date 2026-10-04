Sowohl als Teil der Band Queen als auch als Solo-Künstler erobert Freddie Mercury die Herzen von Millionen Menschen. Mehr als drei Jahrzehnte später beschäftigt sich das Musical „Show must go on“ mit der Frage nach seinen sterblichen Überresten.
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Auch 35 Jahre nach seinem frühen Tod hat Freddie Mercury noch viele treue Fans – selbst unter denen, die viel später geboren wurden. Während die Begräbnisstätten anderer Ausnahmekünstler zu Pilgerstätten geworden sind, gibt es einen solchen Ort für den als Farrokh Bulsara geborenen Engländer nicht: Der Verbleib der Asche des Sängers, der mit der Band Queen und als Solokünstler viele Welthits hatte, ist nicht bekannt.