Neuwied würdigt Queen-Sänger Schlosstheater wird zur Rock-Bühne für Freddie Mercury Rainer Claaßen 04.10.2026, 15:00 Uhr

i Wo sind Freddie Mercurys Überreste? Diese Frage versucht das Musical „Show must go on“, das nun auch im Neuwieder Schlosstheater zu sehen ist, zu beantworten. Rainer Claaßen

Sowohl als Teil der Band Queen als auch als Solo-Künstler erobert Freddie Mercury die Herzen von Millionen Menschen. Mehr als drei Jahrzehnte später beschäftigt sich das Musical „Show must go on“ mit der Frage nach seinen sterblichen Überresten.

Auch 35 Jahre nach seinem frühen Tod hat Freddie Mercury noch viele treue Fans – selbst unter denen, die viel später geboren wurden. Während die Begräbnisstätten anderer Ausnahmekünstler zu Pilgerstätten geworden sind, gibt es einen solchen Ort für den als Farrokh Bulsara geborenen Engländer nicht: Der Verbleib der Asche des Sängers, der mit der Band Queen und als Solokünstler viele Welthits hatte, ist nicht bekannt.







Artikel teilen

Artikel teilen