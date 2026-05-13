„Ladies Night“ in Neuwied
Schlosstheater: Aktionen am Rand werden immer wichtiger
Bei der Premiere von "Ladies Night" im Schlosstheater Neuwied gab es nicht nur ein neues Theaterstück, sondern auch ein Gläschen
Bei der Premiere von "Ladies Night" im Schlosstheater Neuwied gab es nicht nur ein neues Theaterstück, sondern auch ein Gläschen Sekt, kredenzt von diesen freundlichen Muskelmännern.
Ute Schulz

Am Rande der Premiere von „Ladies Night“ haben muskulöse Männer Sekt verteilt; das ist nicht die erste Aktion des Schlosstheaters, die für ein Theater eher ungewöhnlich ist. Wir fragen nach: Wie wichtig ist Entertainment heute in der Hochkultur?

Lesezeit 2 Minuten
Gut gebaute, leicht bekleidete Männer, die mit Silbertabletts durch das Schlosstheater in Neuwied schreiten und Sekt verteilen? Vielleicht nicht gerade das, was das traditionelle Theaterpublikum unter Hochkultur versteht. Bei der Premiere des neuen Stücks „Ladies Night“ kam das Angebot aber gut an, schließlich geht es hier auch um eine Stripshow, die d rei arbeitslose Freunde aus Geldnot auf die Beine stellen.

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