„Potter Con“ in Bad Hönningen Schloss Arenfels wurde schon vor einem Jahr zu Hogwarts Stephanie Mersmann 01.04.2026, 09:00 Uhr

i Das idyllisch gelegene Schloss Arenfels bei Bad Hönningen verwandelt sich an diesem Samstag in die Zaubererschule Hogwarts. John Sauvourel

Die Convention um den berühmten Zauberer findet an diesem Wochenende nur an einem statt an drei Tagen in dem Schloss über dem Rhein statt. Autogramme gibt es diesmal von Neville Longbottom statt von Draco Malfoy wie im vergangenen Jahr.

Wieder Ostern, wieder Harry Potter: An diesem Wochenende findet erneut die „German Potter Con“ auf Schloss Arenfels statt, wie schon vor einem Jahr. Im April 2025 fand ebenfalls am Osterwochenende zum ersten Mal die Convention in dem Schloss statt. Drei Tage lang waren viele Hundert teils aufwendig kostümierte Fans des jungen Zauberers an den Rhein gepilgert, etwa 3000 waren es letztendlich.







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