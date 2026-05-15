Vatertag in Bad Hönningen
Schloss Arenfels wird trotz Regens zum Partytempel
Vatertagsfest auf Schloss Arenfels: Auch die vier jungen Damen feiern und tanzen kräftig mit.
Vatertagsfest auf Schloss Arenfels: Auch die vier jungen Damen feiern und tanzen kräftig mit.
Jörg Niebergall

An Christi Himmelfahrt oder auch Vatertag suchen viele Wanderer eine Möglichkeit zur Einkehr. Das Schloss Arenfels bot dafür erstmals die Gelegenheit – mit einer Open-Air-Party. Aufgrund des Wetters wurde die aber kurzerhand ins Warme verlegt.

Lesezeit 1 Minute
Spätestens als der Wetterbericht für Christi Himmelfahrt viel Nass von oben vorhergesagt hatte, fand „Schlossherr“ Benedikt Feltens relativ zügig eine Alternative für die ursprüngliche angedachte erste Vatertags-Open-Air-Party im historischen Innenhof von Schloss Arenfels in Bad Hönningen.

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