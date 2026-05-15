An Christi Himmelfahrt oder auch Vatertag suchen viele Wanderer eine Möglichkeit zur Einkehr. Das Schloss Arenfels bot dafür erstmals die Gelegenheit – mit einer Open-Air-Party. Aufgrund des Wetters wurde die aber kurzerhand ins Warme verlegt.
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Spätestens als der Wetterbericht für Christi Himmelfahrt viel Nass von oben vorhergesagt hatte, fand „Schlossherr“ Benedikt Feltens relativ zügig eine Alternative für die ursprüngliche angedachte erste Vatertags-Open-Air-Party im historischen Innenhof von Schloss Arenfels in Bad Hönningen.