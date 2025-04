Stars und Glamour in Bad Hönningen: Auf Schloss Arenfels wird die erste German Potter Con eingeläutet. 14 Harry-Potter Stars sind vor Ort. Wir begleiten eine junge Frau, die sich für ein Bild mit Tom Felton fast zwei Stunden in die Schlange stellt.

Ein Tag, den viele Fans herbeigesehnt haben: Endlich eröffnet die German Potter Con auf Schloss Arenfels. Von Samstag bis Montag können Fans Autogramme und Fotos von vielen namhaften Stars der Harry-Potter-Filmreihe sammeln. Mehr als 2600 Fans werden über das Wochenende hinweg erwartet. Wir blicken aus der Perspektive einer jungen Frau auf die Veranstaltung.

Diese Geschichte kennt zwei Seiten, die sich für einen flüchtigen Moment kreuzen. Auf der einen Seite steht der Harry-Potter-Star Tom Felton. Er ist in der Filmreihe als Draco Malfoy, dem Gegenspieler von Harry Potter in Hogwarts, bekannt. Auf der German Potter Con in Bad Hönningen stehen Fans Schlange, um ein Foto, Autogramm oder ein kurzes Gespräch mit dem Schauspieler zu ergattern. In einem pompös dekorierten Saal mit rot ausgerollten Teppich, weißem Bankett und hohen Decken wartet Tom Felton hinter einem Stehtisch auf die zahlreichen Fans.

Auf der anderen gibt es Lara Terstegge aus Bochholt. Die 28-jährige Einzelhandelskauffrau wartet draußen auf dem Innenhof. Die Schlange zieht sich einmal um den großen Brunnen – gut 100 Fans stehen bereits nach kurzer Zeit an. Die junge Frau ist mit ihrem Gryffindor-Schal, ihrem langen schwarzen Mantel und der vergoldeten Umhängetasche aus dem Harry-Potter-Universum augenblicklich als Fan der Filmreihe erkennbar.

Lara Terstegge hat sich die Tickets für das Event bereits vor einem Jahr gesichert. Da wusste sie noch nicht, welche Stars der Filmreihe überhaupt vor Ort seien werden. Als klar wird, dass Tom Felton Teil der Convention ist, überlegt die 28-Jährige nicht lange. Sie will ein Foto mit dem Star: „Das ist eine einmalige Gelegenheit, das muss ich machen“.

i Lara Terstegge hat sich für die German Potter Con in Schale geworfen. Den Mantel hat die 28-Jährige kurz vorher extra noch online bestellt. Michael Illjes

Wieder im Saal bei Tom Felton. Der Harry-Potter-Star wird im Verlaufe des Tages rund 600 Menschen umarmen, Hunderte Hände schütteln und Small Talk führen: der Alptraum eines jeden Introvertierten. Doch der Schauspieler meistert das souverän. Er ist bestimmt, lässig und hat fast in jeder Situation einen eleganten Spruch auf den Lippen. „Schöne Kappe, wo hast du die her“, fragt der Star einen Fan auf Englisch. Solche kurzen Komplimente wirken vielleicht banal, die Bewunderer der Filmreihe werden sich wohl aber auch Tage nach der Veranstaltung über diese kleinen Aufmerksamkeiten freuen.

Ein letzter Blick in den Spiegel

Lara Terstegge steht mittlerweile kurz vor dem Eingang zum Saal. Sie ist aufgeregt. Immer wieder schaut sie nervös in den Spiegel ihrer Kamera, um zu sehen, ob die Haare richtig liegen, der lange Mantel und der rot-gelb gestrickte Schal noch sitzen. Etwas mehr als vier Stunden ist die Einzelhandelskauffrau aus Nordrhein-Westfalen hierher gefahren. Da muss alles passen.

Tom Felton wechselt die Halle. Er begibt sich nun gemeinsam mit seinem Security-Mann und Cappuccino aus einem Pappbecher über den Innenhof zu dem Saal, vor dem Lara Terstegge seit fast einer Stunde wartet. Hier begegnen sich ihre Blicke kurz. Ein Moment, an den sich wahrscheinlich nur eine von beiden erinnern wird.

i Nur noch wenige Meter bis zum Saal. Über eine Stunde wartet Lara Terstegge im Innenhof vom Schloss Arenfels für ein Selfie mit "Draco Malfoy". Michael Illjes

„Jetzt steigt die Aufregung wieder“, sagt die 28-Jährige und wird ein wenig rot im Gesicht. Endlich darf sie den pompösen Saal betreten. Für diese Veranstaltung hat Lara Terstegge auch ihre Eltern sitzen lassen. „Die werde ich am Sonntag und Ostermontag besuchen, heute gibt es Wichtigeres“, scherzt die Bocholterin.

In der Schlange im Saal steigt der Puls. „Das ist krass ihn zu sehen“, sagt sie. Dann ist es so weit. Die Einzelhandelsfachfrau wird nach vorne gebeten. Tom Felton und Lara Terstegge unterhalten sich kurz, sie schenkt ihm ein selbst gebasteltes Armband. Die beiden machen zwei Selfies, und schon ist der Moment wieder vorbei.

„Das hat sich gelohnt, würde ich immer wieder so machen.“

Potter-Fan Lara Terstegge

Auf dem Weg zum Innenhof zittern die Hände ein wenig, das Warten hat sich bezahlt gemacht. Fast zwei Stunden Anstehen für diesen Augenblick: „Das hat sich gelohnt, würde ich immer wieder so machen“, sagt Terstegge mit strahlendem Lächeln. Mit ihrem Freund sucht sie nun die Essensstände auf. Tom Felton hat an diesem Nachmittag noch ein paar Hundert weitere kurze Augenblicke vor sich.