Bisherige Großbaustelle
Schloss Arenfels verfügt nun auch über Eventscheune 
Schlossherr Christian Runkel (rechts) baut und saniert, Benedikt Feltens haucht den historischen Schlossgebäuden mit Veranstaltu
Schlossherr Christian Runkel (rechts) baut und saniert, Benedikt Feltens haucht den historischen Schlossgebäuden mit Veranstaltungen Leben ein.
Andreas Winkelmann

Dort, wo früher Vieh auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen gehalten wurde, ist nun ein neuer Veranstaltungsraum entstanden. Die Eventscheune bietet Schlosspächter Benedikt Feltens viele Möglichkeiten. Das Schloss selbst soll dadurch entlastet werden.

Lesezeit 4 Minuten
Wenn Christian Runkel heute in der frisch sanierten Eventscheune steht, mischt sich in den Stolz auf das Erreichte auch ein ganz wenig Wehmut. „Ich bin auch schon ein bisschen traurig, weil jetzt eine Ära zu Ende geht“, gesteht der Schlossherr am Beginn seiner Begrüßungsrede aus Anlass der offiziellen Einweihung des Bauwerks.

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