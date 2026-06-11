Programm bis zum Jahresende
Schloss Arenfels lockt mit Wein, Grusel und Actionevent
Schloss Arenfels führt mit einem abwechslungsreichen Programm Gäste nach Bad Hönningen.
Schloss Arenfels führt mit einem abwechslungsreichen Programm Gäste nach Bad Hönningen.
Daniel Dresen

Das Schloss Arenfels in Bad Hönningen ist mehr als ein Ort, an dem nur Hochzeiten und Geschäftstreffen stattfinden. Wir haben einen Überblick über die Veranstaltungen bis zum Jahresende zusammengestellt. 

Lesezeit 3 Minuten
Abseits von Hochzeitsfeiern und Geschäftstreffen bietet Schloss Arenfels hoch über dem Rhein noch bis zum Jahresende eine Vielzahl an Veranstaltungen, die Gäste nach Bad Hönningen locken sollen. Aus diesem Grund haben wir einen Programmüberblick bis zum Jahresende zusammengestellt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren