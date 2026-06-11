Das Schloss Arenfels in Bad Hönningen ist mehr als ein Ort, an dem nur Hochzeiten und Geschäftstreffen stattfinden. Wir haben einen Überblick über die Veranstaltungen bis zum Jahresende zusammengestellt.
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Abseits von Hochzeitsfeiern und Geschäftstreffen bietet Schloss Arenfels hoch über dem Rhein noch bis zum Jahresende eine Vielzahl an Veranstaltungen, die Gäste nach Bad Hönningen locken sollen. Aus diesem Grund haben wir einen Programmüberblick bis zum Jahresende zusammengestellt.