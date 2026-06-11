Programm bis zum Jahresende Schloss Arenfels lockt mit Wein, Grusel und Actionevent Daniel Dresen 11.06.2026, 06:00 Uhr

i Schloss Arenfels führt mit einem abwechslungsreichen Programm Gäste nach Bad Hönningen. Daniel Dresen

Das Schloss Arenfels in Bad Hönningen ist mehr als ein Ort, an dem nur Hochzeiten und Geschäftstreffen stattfinden. Wir haben einen Überblick über die Veranstaltungen bis zum Jahresende zusammengestellt.

Abseits von Hochzeitsfeiern und Geschäftstreffen bietet Schloss Arenfels hoch über dem Rhein noch bis zum Jahresende eine Vielzahl an Veranstaltungen, die Gäste nach Bad Hönningen locken sollen. Aus diesem Grund haben wir einen Programmüberblick bis zum Jahresende zusammengestellt.







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