Convention in Bad Hönningen Schloss Arenfels empfängt wieder Harry-Potter-Stars Daniel Dresen 28.03.2026, 06:00 Uhr

i Eingefleischte Harry-Potter-Fans wie dieser junge Mann werden am 4. April auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen erwartet. Dort steigt zum zweiten Mal die Veranstaltung "German Potter Con". (Symbolfoto) David Maung. picture alliance / dpa

Schloss Arenfels in Bad Hönningen verwandelt sich am 4. April in die Heimat von Harry-Potter-Fans. Einige Darsteller der weltbekannten Filmreihe gastieren auch in diesem Jahr auf der „German Potter Con“, die jedoch um zwei Tage verkürzt wurde.

Wer am Samstag, 4. April, mit dem Zug zur „German Potter Con“ auf Schloss Arenfels anreist, wird sich fragen, ob am Bad Hönninger Bahnhof dafür extra das aus der Harry-Potter-Reihe bekannte Gleis 9 3/4 gebaut wird. Die eingefleischten Fans des weltberühmten Zauberers werden hier enttäuscht: Es handelt sich lediglich um die Baustelle für die neue Personenunterführung am Bahnhof.







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